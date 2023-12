Mónica García arroja luz sobre los datos de listas de espera en Madrid y las "vías de escape"

Gabriel Luengas/Europa Press via Getty Images

La ministra de Sanidad y exlíder de la oposición en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha concedido una entrevista a El País en la que aborda las que serán las líneas maestras de las políticas a desarrollar y los retos pendientes en su cartera. Entre los distintos puntos que conforman dicha hoja de ruta, García ha aludido a la recuperación de la universalidad de la sanidad que se perdió en 2012 durante el Gobierno del popular Mariano Rajoy.

La ministra integrada en la alianza de fuerzas progresistas de Sumar también ha puesto el foco en los otros ámbitos en los que es necesario actuar cuanto antes, como el refuerzo de la atención primaria, un sistema que busca "ensanchar", al igual que la cartera de servicios, para dotarla de nuevas prestaciones. También lograr paliar la sangría de médicos y profesionales sanitarios que se marchan al terminar la residencia -el 90% en Madrid, según García-.

El otro gran flanco, lo conforman las elevadas listas de espera en algunas comunidades autónomas para conseguir cita para atención primaria o para una intervención quirúrgica. Precisamente, al hilo de esta cuestión, García ha sido preguntada por los datos de la Comunidad de Madrid: "Sobre el papel, en los datos que publica el ministerio, Madrid sale muy bien parada en listas de espera. ¿Es un ejemplo a seguir?".

"Sé cuáles son las vías de escape de las listas de espera"

En este sentido, García ha arrojado luz sobre la problemática con los datos sobre listas de espera en comunidades autónomas, recordando que ella lo ha visto de primera mano: "Yo vengo de trabajar en una consulta en la Comunidad de Madrid y sé cuáles son las vías de escape de las listas de espera. Hay comunidades que están más preocupadas por salir bien en la foto que de que el paciente no espere".

Así, la ministra de Sanidad ha señalado que "yo vengo de una comunidad en la que en la consulta los pacientes me venían esperando unos tiempos indecentes" y que "creo que una de las cosas que tenemos que poner es transparencia, porque no puede ser que los datos no coincidan con la realidad de lo que esperan los pacientes, y trazabilidad, porque a lo mejor en la lista de espera quirúrgica tienes muy poco tiempo".

"Pero antes ese paciente ha esperado meses para que le hagan el diagnóstico y meses para ver a su especialista"

Y deja claro cuál es el recorrido que ha tenido que pasar una persona para llegar a lo que después se recoge en los datos: "Pero antes ese paciente ha esperado meses para que le hagan el diagnóstico y meses para ver a su especialista". Eso sí, García ha dejado claro que la solución no pasa por el enfrentamiento y buscar culpables, sino por el trabajo y la aportación de soluciones: "No se trata tampoco de culpabilizar, se trata de ver en qué estamos fallando y por qué".

¿Hace trampas Madrid con los datos?

Asimismo, y repreguntada por si "¿está Madrid haciendo trampa, falseando datos?", García ha dejado claro que no: "No es tanto falsear los datos. Si tú te vas a los que da la propia Comunidad de Madrid, los que publica en su página, son diferentes a los que manda el ministerio".

"Lo que no puede ser es que algunos pacientes paguen con tiempo lo que algunos gobiernos quieren que se pague con dinero"

En esa línea, ha detallado que "los datos se envían en diciembre y en junio, y hay muchas maneras de que la foto en diciembre y en junio sean diferentes", pero subrayando que "eso no puede ser la cortina de humo que esconda que detrás los pacientes están esperando mucho tiempo".

Y sentencia: "Lo que no puede ser es que algunos pacientes paguen con tiempo lo que algunos gobiernos quieren que se pague con dinero".