Mónica García: "No podemos permitirnos perder 140 personas al día por tabaco"

Europa Press via Getty Images

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado este viernes que espera que las comunidades autónomas "sean consecuentes" con la la protección de la salud en la aprobación del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, "más allá del ruido y la crispación política", al ser preguntada por la posibilidad de que las comunidades gobernadas por el Partido Popular se opongan a la aprobación de dicho Plan.

"Más allá del ruido político, más allá de lo que es la crispación política, yo lo que sí que creo es que las comunidades también son consecuentes, son responsables con la salud y con la protección de la salud. Dudaría mucho, y me sonaría muy raro, que a día de hoy, en el 2024, después de toda la evidencia científica, que se utilizara este tema en concreto, que tiene un consenso social muy avalado, para hacer de ello otro frente político", ha declarado García durante la rueda de prensa de este viernes tras reunirse con sociedades científicas para evaluar el Plan Antitabaco.

El pasado 14 de marzo, en la Comisión de Salud Pública, las comunidades autónomas solicitaron más tiempo al Ministerio para presentar nuevas alegaciones y valorar nuevas evidencias científicas sobre el Plan Antitabaco presentado, que quedó así en la mesa de la Comisión de Salud con un plazo de dos semanas, hasta el 27 de marzo, para que las CCAA presentaran sus alegaciones en un monográfico sobre el Plan Antitabaco dentro de la Comisión de Salud Pública.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En este contexto, la ministra ha aseverado que hay "un amplio consenso" entre las sociedades científicas, la sociedad, y, también, "en todas las comunidades autónomas", aunque ha apuntado que, por el momento, "no han recibido muchas aportaciones de las CCAA", pero espera que "vayan a más hasta el día 27".

Tras esta fecha, la ministra ha avanzado que se celebrará una nueva Comisión de Salud Pública para tratar las propuestas sobre el Plan Antitabaco y un pleno del Consejo Interterritorial del SNS, que tendrá lugar el día 5 de abril.

"Hemos estado también estudiando los diferentes planes de las diferentes comunidades autónomas y hay muchas comunidades autónomas que han puesto en marcha planes para tener espacios sin humo, universidades libres de humo, playas libres de humo y lugares libres de humo. Con lo cual, creo que es un trabajo que, amparados por el consenso, amparados por la evidencia científica, vamos a sacar adelante. Así que vamos a esperar a recibir ese feedback que les hemos pedido a las diferentes comunidades autónomas, que nos solicitaron un poquito más de tiempo", ha apuntado la ministra.

Durante la mañana de este viernes la ministra se ha reunido con diferentes sociedades científicas, sociedades de salud pública, colectivos juveniles y colectivos de protección a la infancia para recoger sus propuestas en la materia del tabaco, un encuentro que, según ha aseverado, "ha sido muy productivo" y "clave" para recoger sus peticiones.

"No podemos permitirnos perder a 140 personas al día por el tabaco, no podemos permitirnos que 460 chavales inicien el hábito tabáquico o la adicción tabáquica. Estamos hablando de 50.000 fallecidos al año por este problema, 16 tipos de cáncer, que no solamente es el cáncer de pulmón, sino 16 tipos de cáncer que están directamente condicionados por el hábito tabáquico. Ante estas cifras, creo que como Ministerio y como sociedad merecemos una contundencia y merecemos sacar adelante este problema", ha afirmado García.