Montero tacha de "calumnia" la reunión de Begoña Gómez y pide al PP que explique si Miguel Tellado tiene relación con Koldo García

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hablado de "calumnias" y ha asegurado que "en política no todo vale" después de que El Confidencial publicara este jueves por la mañana que la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez se haya reunido con el comisionista del Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, antes y después de la pandemia.

"Hay determinados ámbitos que deberíamos preservar y dejar fuera del rifirrafe político por el bien de todos y todas. Cuando empezamos a aplicar a familiares que nada tienen que ver con la dialéctica parlamentaria empezamos a ser extraordinariamente injustos"; explicaba la también 'número dos' del PSOE deslizando que dado el puesto de trabajo de Gómez es lógico que se vea con empresarios. "No se pueden tolerar las calumnias, las infamias y menos dirigidas al entorno del presidente que es una institución que es ejemplar", comentaba.

Así, pedía al PP que explique quién es el "Alberto" que se recoge en el auto del juez y que, explica, el exasesor de Ábalos planeó una reunión junto a Miguel Tellado y que no se celebró "ese día", según acaba de actualizar la Guardia Civil.

"Hoy el PP tiene que dar muchas explicaciones", indicaba Montero desde los pasillos del Congreso explicando que se den los detalles de la "reunión que iban a tener en Génova y el Alberto que aparece en la investigación, que era el intermediario de la calle Génova", expresaba sin aceptar "ningún tipo de ejemplo y lecciones de un PP que ha convidido en un tiempo en el que la corrupción aparecía en sentencias y sumarios". Además, señalaba que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó a la presidencia de su partido después de que Pablo Casado señalara un presunto caso de corrupción en la Comunidad de Madrid.

La trama del 'caso Koldo' quería reunirse con Tellado

Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, comunicó el pasado 2 de diciembre a uno de los empresarios clave de la trama investigada, Juan Carlos Cueto, "que había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto'" para tratar, presuntamente, una futura reclamación del Govern balear a la empresa de la red por la compra de mascarillas que resultaron defectuosas.

Así consta en un auto fechado el pasado 7 de febrero, al que ha tenido acceso EFE este jueves, en el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó prorrogar las intervenciones telefónicas a los investigados y que menciona una conversación que parece aludir al portavoz del PP en el Congreso.

"El día 2 de diciembre de 2023 (Juan Carlos Cueto) consiguió contactar con Koldo, el cual le informó que le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente", indica el auto.

Esta es la única referencia que se hace a Miguel Tellado en este auto y por tanto no consta si finalmente se produjo esa reunión.

De hecho, al conocer esta información, el portavoz del PP ha negado haberse reunido con ningún miembro de la trama.

"Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama", ha asegurado antes de ironizar que con quien sí tiene relación es con miembros de la trama en el Congreso de los Diputados... "con (Francina) Armengol, en la Junta de Portavoces, en el pleno con Ábalos, con Santos Cerdán... Esa es toda mi relación con los miembros de la trama".

En esa misma conversación en la que se alude a Tellado, Koldo afirmó que había comentado este asunto al “ex ministerio donde yo trabajaba antes”, habiendo obtenido como respuesta que no tenía "recorrido jurídico ninguno".

De esas conversaciones y otras anteriores, el juez infiere que Koldo "había tenido acceso a las alegaciones formuladas por Soluciones de Gestión al expediente administrativo iniciado por la Administración Balear de las que habría dado traslado a terceras personas para que las revisaran".

"Se han observado numerosas conversaciones telefónicas a través de las que se aprecia un cambio de enfoque en Soluciones, en el caso de que por parte la administración balear se produjese un silencio administrativo a su recurso planteado en el seno de la reclamación efectuada", señala el auto.

En relación a este asunto, el pasado 4 de diciembre, en otra conversación telefónica, Cueto informó al empresario Iñigo Rotaeche, también investigado y que figura como propietario de Soluciones de Gestión, que en principio la Administración balear no tenía intención de continuar con la reclamación iniciada.

“Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino... él y su ex jefe... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio", y el juez cree que, por el "devenir de la intervención telefónica", Koldo García se refería a Ábalos, al aludir a su "exjefe".