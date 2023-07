Murcia, manga por hombro a menos de 24 horas de la investidura

Europa Press via Getty Images

Otra vez al límite. PP y Vox vuelven a llevar sus negociaciones hasta el extremo en Murcia y, a menos de 24 horas de que empiece la sesión de investidura del popular Fernando López Miras, sigue sin haber acuerdo.

Las posturas siguen "invariables", explican fuentes de ambos partidos, pese al acercamiento en la reunión celebrada este martes. A ella acudieron los propios responsables regionales, incluido el presidente en funciones. Buenas caras, buenas palabras y poco o nada tangible en la enésima carrera a contrarreloj entre los otrora socios.

Según recoge EFE, en el encuentro del martes, el PP presentó un pacto programático de 88 puntos estratégicos para la región, un texto con el que busca encontrar los apoyos o al menos las abstenciones necesarias de la ultraderecha para asegurar la investidura de López Miras.

El contenido del programa no se ha hecho público, pero sí que incluye medidas en materia de sanidad, medio ambiente, infraestructuras, educación y asuntos sociales, basadas en el programa con el que el PP concurrió a las autonómicas de mayo. Fuentes populares explican que no se hará oficial hasta que Vox no se posicione públicamente al respecto.

Pero desde la formación liderada por el exbaloncestista José Ángel Antelo siguen exigiendo entrar en el Ejecutivo, haciendo valer sus nueve escaños en la cámara. Tanto él como Abascal niegan repetir la fórmula del apoyo desde fuera marcada al comienzo de la legislatura de 2019 y piden una representación "proporcional" a su fuerza. Sin ellos, los 21 escaños del PP (a dos de la absoluta) quedan prácticamente en nada.

El acuerdo parecía acercarse con el gesto del PP de ceder comisiones parlamentarias a la ultraderecha. Si ayer fue la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, este miércoles ha sido la de Industria. Una doble victoria para Vox, que enseguida habló de un primer paso hacia su deseado "gobierno mayoritario" con miembros de los dos partidos.

Pero las conversaciones están ahora en stand by y no se retomarán oficialmente este miércoles, como ha apuntado el presidente en funciones y candidato a la reelección, que se enfrenta a una investidura sin certezas de éxito. El sprint diplomático no cesa, pese a la ausencia de contactos oficiales, y López Miras insiste en que va a intentar "ser todo lo generoso que se puede ser en todos los ámbitos".

Con el móvil suponemos que operativo las 24 horas, el líder murciano se presentará este jueves y viernes a una sesión en la que necesita la mayoría absoluta, esto es, con al menos dos 'síes' entre los nueve de Vox. Ante la dificultad de esta opción, desde Génova y desde el cuartel general regional del PP buscan conseguir la abstención de Antelo y su grupo para conformar la mayoría simple con la que podría investirse a López Miras el próximo lunes 10, en la segunda votación.