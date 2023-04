Pablo Iglesias difícilmente puede ser más claro sobre Yolanda Díaz: "Ojalá me equivoque"

No hubo acuerdo antes de la presentación de Sumar y no parece que vaya a haber acuerdo antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Podemos y el partido de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no terminan de acercar posturas y eso se sigue trasladando día a día a los medios de comunicación.

En las últimas horas lo ha hecho —de nuevo— quien fuera vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Esta vez, en una entrevista a Carne Cruda en la que ha contestado a si cree que Díaz participará en los actos de campaña de Podemos en las municipales y autonómicas.

"Eso se lo tenéis que preguntar a ella", se ha resistido al principio Iglesias. "¿Pero qué crees tú?", le pregunta el presentador. "Yo creo que no", concede finalmente.

Lejos de quedarse ahí, Iglesias prosigue: "Y ojalá me equivoque. Estoy deseando equivocarme. Estoy deseando que alguien me desmienta, que ahora que veo que tienes ahí a Enrique Santiago [secretario general del PCE] en espera, aparezca y diga, se ha equivocado Iglesias, claro que va a estar Yolanda, que se lo hemos pedido los compañeros del PCE, va a estar con IU y con Podemos en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Yo pienso que no".

Iglesias también se refiere a las desavenencias entre Sumar y Podemos respecto a las primarias abiertas y dice haber hablado con Díaz de qué espacio ha de ocupar cada una de las formaciones, entendiendo la vicepresidenta que el suyo debía ser hegemónico y que le gustaba más el estilo de Más Madrid que el de Podemos.