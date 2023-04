Vicente Vallés usa estos términos para hablar de Iglesias: no lo nombra pero se le entiende todo

Vicente Vallés ha escrito un artículo de opinión en 20Minutos donde ha analizado la situación de la izquierda a la izquierda del PSOE, representada en estos momentos por Unidas Podemos y por Sumar, el partido de Yolanda Díaz.

Bajo el título Las sumas de Sumar, el presentador de Antena 3 Noticias ha comentado los movimientos de estas dos formaciones de cara a ir juntas a las elecciones generales y, en el mismo texto, ha llamado a Pablo Iglesias "el líder mesiánico".

Ha afirmado el periodista que "Podemos resultó ser un invento inteligente" que supo recoger "la efervescencia" que provocó el 15-M en las calles. Ha hablado además de que, después de lograr la difícil tarea de unificar todo lo que había a la izquierda del PSOE, la formación que fundó Pablo Iglesias "se ha deshilachado con el paso del tiempo".

Ha puesto el ejemplo de los miembros iniciales de la formación morada que dejaron el partido y que "no solo han roto su conexión política con Podemos, sino también su relación de amistad con quienes fueron sus conmilitones".

"Íñigo Errejón, el canario Alberto Rodríguez, el anticapitalista Miguel Urban o la andaluza Teresa Rodríguez. Tanto los que se quedan como los que se van se consideran a sí mismos legitimados para liderar algo, aunque su militancia quepa en un taxi", ha escrito Vallés.

El periodista ha añadido ahora al tablero político a Yolanda Díaz y ha comentado que aquello de los círculos donde se tomaban las decisiones ya no existe y que las decisiones se toman desde arriba: "Pasados los años, se ignora que queda de aquello, y cuando el líder mesiánico decidió irse a hacer un podcast, señaló con su dedo a Ione Belarra para la secretaría general y a Díaz para liderar las listas. Se suponía que el dedazo era costumbre de los malvados partidos tradicionales, pero queda claro que no solo de ellos".

Para acabar ha señalado que Belarra "ha seguido las instrucciones recibidas" pero que Yolanda Díaz no. Eso sí, ha resaltado que la ministra de Trabajo, aunque haya conseguido reunir a muchos partidos, "juntos no se acercan, ni de lejos, a la implantación que tiene Podemos": "Si se trata de Sumar, Yolanda Díaz sin Podemos suma poco. De la misma manera que Podemos sin Yolanda Díaz será más una resta o una división, que una suma. Y si Sumar no suma, a Pedro Sánchez se le complicarán las cuentas".