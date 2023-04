Pablo Iglesias: "Yo no designé con el dedo a Yolanda Díaz, yo di mi opinión"

Sumar echó a andar este domingo 2 de abril con Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, como candidata a las elecciones generales de final de año.

Un acto en el que estuvieron los líderes de distintas formaciones de izquierdas y en el que no vimos a ningún dirigente de relevancia de Podemos, ausentes por diferencias con Díaz por las primarias.

Tras el acto, Díaz concedió una entrevista al diario El País en la que respondió así cuando le preguntaron por Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, quien la señaló como su sucesora:

"¿Cree que Pablo Iglesias está boicoteando su proyecto?", le preguntan. "No me van a encontrar jamás hablando mal de nadie. A Pablo Iglesias solo le tengo respeto y cariño. En política únicamente voy a hablar de propuestas. Ahí me van a encontrar", contesta ella.

"Parece claro que su relación no pasa por los mejores momentos a pesar de que él la designó sucesora hace dos años", le insisten.

"Es feo designar a alguien, ¿no?", responde la líder de Sumar.

"¿Se equivocó?", le preguntan.

"Yo no lo haría así", contesta Díaz. "Los privilegios no están bien, no son positivos. Yo respeto mucho a las organizaciones políticas y creo que no hay que imponerles a nadie. En fin, creo que no se hacen así las cosas, yo nunca lo he hecho y no voy a hacerlo".

Preguntado por las palabras de la líder de Sumar, Iglesias, que colabora habitualmente en RAC1, ha contestado: "Hay una cosa que se ha dicho que no es verdad. Yo no designé con el dedo, yo dije mi opinión".

Eso sí, Iglesias reconoce que lo hizo "siendo consciente de que era una opinión muy relevante en aquel momento". "Pero yo dije, si ella quiere y los militantes de las organizaciones políticas quieren. Yo, de alguna manera, hice pública la que a mi entender tendría que ser la mejor decisión, pero lo dejé claro, eso dependía de dos decisiones ulteriores", agrega el exlíder de Podemos, que asegura que lo que hizo fue "responsable".

"En cualquier caso, creo que en política no hay que entrar a determinados trapos", ha agregado.