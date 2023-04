Yolanda Díaz revela cuándo fue la última vez que habló con Pablo Iglesias

Yolanda Díaz es, sin duda alguna, la protagonista principal del mundo de la política en las últimas horas tras la presentación en sociedad de Sumar y de anunciar su candidatura a las próximas elecciones generales.

Este lunes se ha publicado la entrevista que Díaz ha concedido al diario El País, donde además de hablar de su nueva plataforma, de sus ideario o de sus objetivos también ha tenido que responder sobre su relación con Unidas Podemos y Pablo Iglesias.

Díaz, al ser preguntada sobre si dentro de la autonomía que plantea un Sumar sin Podemos sería un fracaso, ha rechazado esa opinión: "En absoluto sería un fracaso. Los movimientos ciudadanos los decide la gente, y yo sé que Sumar va a ser el revulsivo de la política española en este tiempo. Lo tengo clarísimo".

Sobre Iglesias ha reconocido que le tiene "respeto y cariño" y que en política no va a hablar "mal de nadie" y sí de propuestas. Tras esta respuesta, Díaz también ha tenido que responder a cómo ha vivido a la ruptura en su relación con el exlíder de Unidas Podemos.

"Soy una mujer libre y no me gusta que nadie decida por mí. Sumar es libre. También es un proyecto autónomo, y nadie va a decidir por él. Lo vamos a decidir colectivamente. Sobre mis sentimientos personales, me van a permitir que me los guarde", ha contestado.

Entonces, Díaz ha revelado que ambos hablar por última vez en enero. "Nos vimos y tuvimos una larga conversación", ha asegurado, informando que hablaron "de España, de Sumar, de la política española y de muchas cosas".