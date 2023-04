Yolanda Díaz, sobre un Sumar sin Podemos: "En absoluto sería un fracaso" 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este domingo su aspiración de encabezar una candidatura a las generales a través del proyecto político conformado en torno a Sumar. En una entrevista con El País publicada este lunes, Díaz ha abordado distintas cuestiones sobre el ADN político de Sumar, así como el éxito de convocatoria que ha tenido su puesta de largo en el polideportivo Magariños en Madrid.

Con todo, la vicepresidenta segunda también ha sido preguntada sobre la ausencia de la cúpula de Podemos al acto y su papel de cara a conformar una gran alianza a la izquierda del PSOE, tras la falta de un acuerdo con la formación morada, que demanda el compromiso de un proceso de primarias abiertas a la ciudadanía. Una cuestión de la que Yolanda Díaz ha asegurado en la citada entrevista que "Sumar desde el principio quiere primarias con participación ciudadana, pero no bilaterales con Podemos", puesto que "tenemos que participar todos" y "Sumar ya está sumando".

En este sentido, Díaz se ha mostrado fiel a sus principios y la forma cautelosa y respetuosa que caracteriza su forma de negociar en política: "No voy a desvelar jamás las negociaciones de mi equipo. Ahora bien, lo que no es verdad es que esto sea un debate democrático sobre las primarias, porque Sumar quiere primarias y lo ha dicho desde el primer día". Además, ha hecho un apunte: "Eso sí, primarias con garantías democráticas". Preguntada si las que propone Podemos no lo son, Díaz ha subrayado que "Yo no digo eso. Digo que ese debate no es real".

"No hay ningún partido en España que esté hablando hoy de las listas electorales a las generales"

Yolanda Díaz también ha esgrimido que actualmente "no hay ningún partido en España que esté hablando hoy de las listas electorales a las generales. Ninguno. Ni el PSOE, ni el PP, ni ERC, ni el PNV, Nadie. ¿Por qué? Porque no es sensato". En esa línea, la vicepresidenta segunda también ha sido preguntada directamente sobre si cree que Pablo Iglesias está boicoteando el proyecto político y ha sido tajante: "No me van a encontrar jamás hablando mal de nadie. A Pablo Iglesias solo le tengo respeto y cariño. En política únicamente voy a hablar de propuestas. Ahí me van a encontrar".

Sin embargo, Díaz no ha ocultado que "es feo designar a alguien, ¿no?", tras salir a colación el momento en que Iglesias defendió hace dos años que ella liderase el espacio de Unidas Podemos tras su salida del Gobierno, en una suerte de designación política. Preguntada sobre si se siente más cerca de Más País que de la formación morada ha señalado que "me siento cerca de la libertad. Y pediría a los medios de comunicación y a los políticos y políticas que cuando los proyectos los lideran mujeres nos dejen ser autónomas".

"Sé que Sumar va a ser el revulsivo de la política española en este tiempo"

Al igual que como defendió en el acto de este domingo, Díaz ha esgrimido que "no somos de nadie, somos nosotras mismas y queremos volar libremente. Ada Colau, Mónica García, Ana Pontón [la jefa de la oposición en Galicia y responsable del BNG], las compañeras de ERC… no son de nadie. Por favor, ya es el tiempo de las mujeres. Somos de nosotras mismas". También que "somos autónomas. No es un proyecto al lado de nadie ni un proyecto complementario".

A continuación, Díaz ha sido preguntada sobre si "dentro de esa autonomía, ¿un Sumar sin Podemos sería un fracaso?" y ha sido directa. "En absoluto sería un fracaso. Los movimientos ciudadanos los decide la gente, y yo sé que Sumar va a ser el revulsivo de la política española en este tiempo. Lo tengo clarísimo".