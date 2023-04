Ismael Serrano hace una petición muy clara tras el acto de Yolanda Díaz

El cantautor Ismael Serrano ha reflexionado en su cuenta de Twitter acerca del proyecto Sumar, que presentó este domingo la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Díaz dio una paso al frente y en un pabellón de Magariños a reventar anunció su candidatura con Sumar a las próximas elecciones generales. "Humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Voy a dar el paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Si vosotros queréis, lo vamos a conseguir. Es el tiempo de las mujeres", afirmó.

Aunque la vicepresidenta estuvo apoyada por otras formaciones de la izquierda, no contó con el apoyo de Unidas Podemos, con el que de momento no ha llegado a un acuerdo. Precisamente, Serrano criticó desde Argentina que no se haya alcanzado un pacto para ir juntos a las próximas elecciones.

"Tenemos tod@s la obligación de trabajar en la unidad. Nadie entendería que no se produjera de cara a futuras elecciones. Generosidad y amplitud de miras. Por favor. Es agotador estar cada cita electoral con la misma matraca", escribió en Twitter el cantautor.

Hasta el momento, Díaz ha logrado el apoyo de una quincena de partidos, tanto a nivel nacional como autonómico: Izquierda Unida, el Partido Comunista, En Comú Podem ,Más País y Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, Equo, Alianza Verde, Galicia en Común, Proyecto Drago, Batzarre, Més per Mallorca, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Especialmente relevante es el apoyo de las formaciones de Alberto Garzón, Ada Colau y Enrique Santiago, ya que con ellos Díaz ha dejado en una posición muy delicada a Unidas Podemos al ser tres de sus socios más importantes.