Palabras, no; hechos: el gesto del ministro de Agricultura en plena rueda de prensa para defender el tomate español

No es Buñol, pero la 'tomatina' que ha despertado la exministra francesa Ségolène Royal no amaina. A sus palabras de que los tomates ecológicos españoles son "incomibles" respondió el jueves Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa desde Bruselas, el presidente del Gobierno invitó a la exaspirante al Elíseo galo a "venir a España y probar nuestros tomates", para rematar que el tomate español es "imbatible".

Una respuesta que este viernes ha tenido continuación en la figura del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tras reunirse con las principales asociaciones agropecuarias, Planas ha hecho una encendida defensa de uno de los ingredientes clave del campo y la dieta nacionales.

Preguntado por los periodistas, el ministro ha recordadoque en España hay "502 variedades de tomate y desarrollando la declaración clarísima del presidente, en España hay 37 variedades comerciales más usadas con absolutas garantías y un mercado fantástico".

No sólo no hay ningún problema, sino que es un motivo de orgullo Luis Planas, sobre el tomate español

Planas ha defendido el papel internacional de los productores españoles de este rico alimento en ferias y muestras diversas, añadiendo que España es "el segundo país en producción de la UE y quinto del mundo en producción ecológica".

Y ahí me quedo, ha añadido... pero no lo ha hecho. "No sólo no hay ningún problema, sino que es un motivo de orgullo", ha rematado en sus declaraciones. Y, ya como despedida a su participación, el ministro ha anunciado que ante la presencia masiva de medios se organizaba una "pequeña cata" de tomates ecológicos y aceite de oliva virgen extra.

"Para comprobar en la práctica que esas lamentables declaraciones no son ciertas y que podemos vanagloriarnos todos" del tomate español, ha rematado.