Preguntan a Sánchez sobre Taylor Swift y su respuesta arrasa como muy pocas veces

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en el podcast La Pija y la Quinqui, conducido por Carlos Peguer y Mariang, que ha visto la luz este domingo, y, durante la entrevista, ha dejado varios momentos que le han llevado a ser 'trending topic' en Twitter.

Además de preguntarle si se considera más pijo y más quinqui, una de las frases que suelen utilizar en el programa, el líder del Ejecutivo ha reconocido que, viniendo de Aluche, lugar en el que vivió de joven, le parece muy difícil que pueda considerarse pijo.

Pero el momento que no deja de compartirse en Twitter es cuando Carlos Peguer ha dejado a un lado las bromas sobre los memes de 'Perro Xanxe' y le ha preguntado sobre qué opina de la cantante Taylor Swift.

"A ver, yo tengo algunas canciones de ellas. Me gusta mucho algunas canciones que ha hecho con Lana del Rey. Snow in the beach está muy bien. He leído que tú (Carlos Peguer) eres una swiftie", ha señalado.

Cuando en el entrevistador le ha propuesto que, como presidente del Gobierno, llame a la artista para que protagonice un segundo concierto en España.

"De todas formas, ser presidente del Gobierno está sobrevalorado. No te creas que tenemos capacidad para convencer a nadie", ha defendido, justo antes de destacar el papel de Swift.

"Ella es un ejemplo de muchas cosas. Sobre todo de superación. Se la hicieron pasar puñetas y que ella haya compuesto sus canciones de nuevo, para zafarse de la compañía discográfica", ha destacado el líder del Ejecutivo.

Unas palabras que han provocado en cuestión de horas un auténtico terremoto en redes sociales. Sánchez se ha convertido en trending topic y miles de usuarios no han dudado en reaccionar a sus palabras, mostrando su sorpresa: