Patxi López reacciona veloz a la pregunta de un periodista: levanta la mano y da esta respuesta

Tras la rueda de prensa liderada por la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, celebrada en el Congreso de los Diputados, donde se ha anunciado el registro de una proposición de ley en solitario para reformar la del 'solo sí es sí', la mandataria socialista y el portavoz del grupo en el hemiciclo, Patxi López, han atendido a los medios de comunicación.

Uno de los periodistas ha preguntado por las posibles negociaciones con el Partido Popular para modificar la norma mencionada y el socialista ha respondido de manera tajante y un tanto molesto porque ya había tratado el tema en varias ocasiones: "Vamos a ver... Distingue entre negociar y lo que vote el PP".

Al hilo de lo no pactado con los socios de Gobierno, el comunicador quería saber si existía todavía "margen de negociación", porque, si no es posible ni con Podemos ni con el Partido Popular, "esta reforma no saldrá adelante", ha augurado.

López, molesto por la especulación del profesional, ha sido tajante en la postura del PSOE con la formación azul: "Vamos a ver... Distingue entre negociar y lo que vote el PP. Esto es una tontería tan grande como decir que Podemos negociará con Vox si este no vota a favor de la propuesta que hemos hecho nosotros. Hombre, por favor".

"No negociamos con el Partido Popular porque ellos no quieren la ley, pero hablaremos con todos los demás", ha dicho el portavoz socialista con el fin de zanjar el asunto y las dudas relacionadas con el tema.

El PSOE ha registrado este lunes su propuesta para reformar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsada por el ministerio de Igualdad de Irene Montero y conocida como del "solo sí es sí", según han confirmado en la rueda de prensa los dos responsables socialistas.

Por tanto, el texto no irá firmado por Podemos. Las negociaciones han estado centradas en cómo se pueden castigar con mayor pena las agresiones sexuales en las que haya violencia e intimidación en consecuencia a la acumulación de rebajas de condenas a agresores sexuales en aplicación de la norma.