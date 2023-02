El PSOE justifica presentar su propuesta sin Podemos: "Ahora hablaremos con el bloque de investidura"

El PSOE ha registrado este lunes su propuesta de reforma de la ley del 'sólo sí es sí' sin su socio de coalición, Unidas Podemos, con quien no ha conseguido llegar a un acuerdo para modificar la norma tras las rebajas de penas que se están produciendo desde su entrada en vigor. La propuesta ha sido registrada por la vía de urgencia, aunque todavía no están claros los plazos de tramitación.

Patxi López, portavoz socialista, y Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE, han explicado en rueda de prensa por qué su formación ha decidido dar un paso adelante sin esperar a un acuerdo con Unidas Podemos.

López ha asegurado que los socialistas no querían "seguir esperando" sino "introducir cambios", que ha definido como "ajustes técnicos sobre las penas para acotar la horquilla para preservar el fundamento de la ley".

Fernández, por su parte, ha dicho que "para el PSOE lo más importante son las víctimas, no es ganar un relato o un debate".

Preguntado por la falta de acuerdo con Unidas Podemos, López ha dicho que el PSOE "ha presentado muchas" propuestas alternativas "y ha ido avanzando en las negociaciones". Sin embargo, ha explicado López, los negociadores vieron que las cosas no estaban avanzando, por lo que decidieron presentar esta propuesta que "no agota las negociaciones".

"En las enmiendas veremos las posiciones de unos y otros", ha proseguido López, quien ha asegurado que "la única conversación será con los socios, con nadie más". "Ahora hablaremos con el bloque de la investidura. Con el PP no tenemos nada que negociar. No son de corregir los efectos de la ley porque ellos no quieren la ley", ha afirmado.

Asens (UP): "La mayoría de investidura está con Igualdad"

López se ha mostrado "convencido" de que al final habrá acuerdo con los socios de investidura, algo que desde Unidas Podemos no lo ven tan claro.

Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha asegurado en declaraciones a TVE que "los partidos de la mayoría de la investidura están con [el Ministerio de] Igualdad". "Creo que lo tienen claro prácticamente todos. El PSOE deberá decidir si quiere sacar esto con el PP o mirar a su izquierda", ha añadido.

Asens considera que "es un error legislar con prisas y a golpe de titular" y cree que "hay voluntad de acuerdo" porque estaban "negociando y avanzando en ciertos aspectos".

El representante de Unidas Podemos ha destacado que su formación ha cedido "en subir las penas" a pesar de que no es su "marco" sino "el de la derecha". Y ha reprochado que el PSOE no haya "cedido nada" que es "en la cuestión del consentimiento".

Sobre este asunto, Asens ha reconocido que "no se ha tocado el delito de agresiones sexuales", que es donde "aparece el consentimiento". "El problema", dice, "es que por la puerta de atrás, a la hora de penar, se introduce la violencia y la intimidación, y eso introduce la misma diferencia que había en el modelo anterior, que es el de la derecha". A juicio de Asens, esto hará que se le tenga que volver a preguntar a la mujer "si se ha resistido o no".

El diputado de Unidas Podemos cree que donde habría que centrar el tiro de la reforma "es en los agravantes". "Ahí sí que hay margen de maniobra".

Desde el PSOE afirman, sin embargo, que la parte de la violencia y la intimidación "no se toca". "No hay diferencia entre abuso y agresión. Todo es agresión sexual", afirman. Fernández, de hecho, ha dicho que "el cambio de paradigma penal viene marcado por la definición de consentimiento" y que "si hay violencia e intimidación, en ningún caso se puede entender que hay consentimiento". "Esa definición se deja como está", ha agregado.