El PP de Madrid quiere dejar en ridículo a Carolina Alonso y le sale mal: ella responde con determinación

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Carolina Alonso ha reaccionado a la publicación que le había dedicado la cuenta de Twitter del PP de Madrid.

En ella, se ve un fragmento de una intervención de la respuesta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a una pregunta de Alonso. "¿Qué han hecho ustedes por la vivienda?", le interrogó la dirigente de la formación morada.

Ayuso le recriminó que entrar en Podemos era sinónimo de conseguir una buena vivienda: "Pues probablemente les podríamos recomendar que se afiliaran a Podemos para adquirir viviendas mucho más fácilmente, pero esa no es la solución".

A este vídeo le ha contestado Alonso. "Es gracioso que me lo diga a mí la presidenta, que vivo de alquiler como tanta gente en Madrid y en Carabanchel", ha confesado, asegurando que el problema es que no el Gobierno de Madrid no ha hecho nada para la mayoría social.

"Vivimos en la región con los alquileres más altos de toda España, doblando los de otras regiones", ha añadido.

Además, también ha adjuntado un vídeo de una intervención en la Asamblea en el que afirmó que si en Madrid se tomara en serio el derecho a la vivienda "político como Ana Botella tendrían que estar en la cárcel por traicionar y vender vivienda pública a fondos buitre".

Describió que en Madrid la vivienda tiene "precios prohibitivos y hay que adelantar más de tres meses mensualidades para entrar (la renta, la fianza y una inmobiliaria).

"Tenemos como vivienda asequible zulos o locales oscuros en zonas comerciales por 800 euros. Hemos perdidos viviendas que se han convertido en pisos turísticos y ya es un problema de todo Madrid y no del centro", aseguró.

Alonso propuso "poner un impuesto a los grandes tenedores y con ese dinero comprar vivienda barata y ponerlo en alquiler, o una inmobiliaria pública que no cobre 1.000 euros por firmar un papel".