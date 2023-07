Pedro Sánchez se defiende ante las opiniones de Ana Rosa Quintana: "No soy perfecto, pero soy limpio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido entrevistado este martes por Ana Rosa Quintana en El Programa de AR, de Telecinco, en la primera entrevista que el jefe del Ejecutivo concede a la periodista en los últimos cuatro años. Un encuentro muy esperado.

Y no ha decepcionado, ya que Sánchez se ha sentido muy cómodo en su posición frente a la comunicadora de Mediaset, quien no ha ahorrado críticas ni opiniones contrarias al Ejecutivo de coalición que lidera el jefe del Gobierno.

"Esa es su opinión", ha repetido una y otra vez Sánchez ante los comentarios de Quintana, a quien ha corregido en numerosas ocasiones e incluso ha llegado a llevar a su terreno, convenciéndola en muchos asuntos como Cataluña, ya que la periodista ha terminado admitiendo que el presidente del Gobierno había cambiado de opinión pero no había mentido.

Como sucedió con Pablo Motos en El Hormiguero, Sánchez ha criticado la "burbuja" del "sanchismo". "Manipulaciones, mentiras y maldades", a juicio del presidente del Gobierno vertidas desde medios de comunicación y tertulias donde "se han traspasado todas las líneas" con comentarios como que es "un obseso del Falcon", "un soberbio" o "un golpista". "A un presidente elegido en las urnas. Se ha llegado a decir la barbaridad de que soy un filoetarra, con lo que ha significado la violencia terrorista en este país", ha lamentado.

Para sorpresa de Sánchez, Quintana ha contestado diciendo que a ella le llaman "fascista". "Pero usted tiene un plató en el que puede contestar", ha respondido el presidente, quien ha criticado, como hizo la pasada semana, la "absoluta desproporción" de opiniones en los medios de comunicación.

La periodista ha aludido a la famosa frase de que "no dormiría" si gobernase con Podemos. Sánchez le ha matizado que se refirió a determinados ministerios que finalmente no ocuparon los morados, algo que Quintana ha reconocido. "Ha dado el titular de la legislatura, que yo nunca dije eso", ha apostillado Sánchez con una sonrisa en el rostro. "A partir de esa mentira, lo que se ha hecho es construir un discurso y una narrativa de ilegitimidad de mi victoria y mi Gobierno que ha llevado a decir que soy un presidente ilegítimo", ha criticado.

Quintana ha reprochado a Sánchez sus cambios de opinión, como en Cataluña, algo que Sánchez ha vuelto a reconocer. La periodista ha opinado que su cambio de opinión fue para lograr los votos de ERC. "Bueno, eso es su opinión, yo lo hice por la convivencia", ha contestado el jefe del Ejecutivo.

"He cambiado de opinión, pero no he mentido. Yo respeto su opinión, las opiniones son libres, puede opinar lo que quiera, pero una cosa son las opiniones y otras los hechos. Una cosa es mentir, que es decir algo a sabiendas de que no es así, como decir que ETA estaba tras el 11M", ha argumentado.

Sobre la relación política con Bildu, ha vuelto a negar que haya pactado nada y la ha circunscrito a "pactos puntuales". Ahí ha vuelto a lamentar las opiniones de su interlocutora: "no describe, está opinando", ha dicho. "Nosotros no estamos gobernando con Bildu, ellos han pactado determinadas leyes en el Parlamento. El PP sí está gobernando con Vox y pactando retrocesos sociales".

Quintana ha argumentado que el poder que ha perdido el PSOE en las últimas elecciones ha sido por la ley del 'sí es sí', entre otras cuestiones. "Todo esto creo que le ha hecho muchísimo daño".

"Es su opinión", ha insistido Sánchez, "otra cosa son los hechos". Según el jefe del Ejecutivo y candidato socialista, el 28 de mayo se produjo una "desmovilización del electorado progresista, que se está reactivando, y una hipermovilización en el espacio conservador".

Aun así, ha defendido que la ley del 'sí es sí' "es una buena ley que protege a las mujeres". "Pero cómo va a serlo", ha interrumpido Quintana, a lo que Sánchez ha contestado que la norma "reconoce una atención personalizada a las mujeres" víctimas de violencia machista y que normas como esta "sacan la violencia de género de los hogares", convirtiéndolo en "un tema social y visible".

El momento culmen de la entrevista ha llegado cuando Quintana le ha preguntado por el cambio de opinión respecto al Sáhara, Marruecos y Pegasus. "Le agradezco de corazón esta pregunta", ha dicho Sánchez, quien ha aludido de nuevo al 'sanchismo' y a las "maldades" que se dicen sobre él. "En ese ámbito se sitúa eso de deslizar que 'no sabemos lo que hay en el móvil del señor Sánchez'", ha dicho citando a Feijóo, líder del PP.

"He tenido que escuchar y leer informaciones de medios conservadores que aseguran que el cambio de posición respecto a Marruecos es porque mi mujer pertenece a una red de narcotráfico en Marruecos", ha lamentado. "A lo que voy es que el problema es que venimos de una administración en que sí hubo un presidente que tuvo verdaderos problemas con sus SMS a un corrupto como Bárcenas y su móvil", ha argumentado Sánchez, quien ha agregado: "No tienen nada contra mí, soy un político limpio. No soy perfecto, pero soy limpio".

Y ha pedido a Quintana que se pusiera en su piel. "Ante insidias, ante mentiras, ¿cómo se puede uno defender?", se ha preguntado antes de lamentar que quienes propagan este tipo de insidias sobre él están "muy presentes en medios de comunicación y tertulias". "Es inaceptable y es una maldad", se ha quejado.

Tras más de una hora de entrevista, en la que incluso la periodista ha echado en cara a los asesores del presidente que le metieran prisa para acabar, Sánchez se ha marchado tan airoso como se marchó de El Hormiguero.