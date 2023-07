Pedro Sánchez y Ana Rosa Quintana no tardan ni cinco minutos en enzarzarse: "Déjeme hablar también"

La entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en El Programa de AR ha sido tal y como se esperaba: con mucha tensión desde el inicio. Los rifirrafes entre el jefe del Ejecutivo y Ana Rosa Quintana no han tardado en llegar y han sido una constante durante toda la conversación.

Uno de los momentos más tensos ha sido cuando Sánchez estaba respondiendo a los que le han criticado supuestamente por haber ido en Falcón con amigos y su mujer a la República Dominicana de vacaciones. "No fue así, me fui a la Cumbre Iberoamericana con el Jefe del Estado, Felipe VI", ha sentenciado Sánchez.

Mientras estaba hablando el candidato socialista en las próximas elecciones, Quintana ha intentando hablar, aunque no ha podido acabar la frase. "Presidente déjeme hablar también", le ha dicho la periodista.

"¿Cuánto tiempo tengo?", le ha replicado rápidamente Sánchez. "Todo el que quiera", le ha respondido la periodista, a lo que el presidente ha reaccionado diciéndole que le dejara terminar su respuesta.

"Pero si no, no acabamos nunca. ¿Cuántas veces puede cambiar uno de opinión en aspectos fundamentales? Lo ha hecho con Bildu, Podemos, etc", ha cambiado Quintana de tercio.

"Yo respeto su opinión y afortunadamente son libres porque estamos en un país democrático, pero una cosa son opiniones y otras hechos. Una cosa es mentir como decir que sabiendo que estaba ETA detrás del 11M y que había que invadir un país como Irak porque tenía armas de destrucción masiva", ha contestado Sánchez.

La periodista rápidamente ha vuelto a saltar: "Pero usted nunca ha ido a pactar con independentistas, usted nunca iba a quitar la sedición...". "¿Me permite responder?Podemos estar en las antípodas ideológicas...", le ha dicho Sánchez, aunque Quintana finalmente ha aclarado que eso no es así.