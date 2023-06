Pedro Sánchez: "No he evaluado las consecuencias del veneno inoculado por la derecha"

La última parada de la gira de Pedro Sánchez por medios hostiles en la precampaña de las elecciones generales del 23-J ha sido en Lo de Évole, a donde el presidente del Gobierno ha acudido este domingo para "pinchar esta burbuja que se ha inflado de mentiras, manipulación y de maldades" contra él desde la derecha.

Así se ha pronunciado en una entrevista grabada en 'Casa Labra', el bar de Madrid en el que se fundó el PSOE en 1879. Pedro Sánchez ha analizado, además, algunos de los momentos clave de su Gobierno porque considera que ha sido un error no haber prestado atención al "factor corrosivo y al veneno inoculado por esta derecha, tanto política como mediática y económica, en la sociedad española con el sanchismo, que en definitiva no deja de ser el no hablar de lo que hemos hecho".

La mentira que más le ha dolido

Según Pedro Sánchez, la maquinaria contra él se ha mantenido activa gracias a mentiras como las del avión Falcon, cuando "son aviones que se compraron durante la administración de José María Aznar y han utilizado todos los presidentes del Gobierno". También que había dicho que no quería gobernar con Podemos cuando lo que había expresado es que no quería que "asuntos como Energía, Hacienda, Ciencia o Seguridad Social estuvieran en sus manos".

Pero, de todas las "maldades" que ha podido decir la derecha sobre Pedro Sánchez, la que más le ha dolido ha sido el uso de la figura de Txapote contra él en un intento por asociarlo junto al PSOE con ETA o escuchar en sede parlamentaria que había "primado más a los verdugos que a las víctimas del terrorismo".

"Es que poco menos hemos estado transigiendo con la violencia terrorista o que poco menos que ETA sigue viva y está en el Gobierno", ha reprochado el presidente del Gobierno, molesto porque no se reconozca la aportación de su partido a la lucha contra el terrorismo, al fin de la violencia en Euskadi y en España.

Cambios de opinión y su posición sobre el Sáhara

Cuestionado por una posible falta de credibilidad por sus cambios de postura respecto a los pactos con Bildu, a apoyarse en partidos independentistas para sacar adelante medidas del Gobierno o a su cambio de postura sobre la posición española respecto al conflicto del Sáhara, Sánchez ha insistido que "rectificar o reconocer errores es una cosa bien distinta a mentir".

En cuanto a los pactos con Bildu, el presidente del Gobierno ha vuelto a recalcar que no ha gobernado con este partido como le achaca la derecha porque les separa una "distancia abismal" y porque en los lugares donde puede firma acuerdos con el PNV. No obstante, admite que "cuestión distinta" es llegar a medidas y acuerdos sobre leyes en el Parlamento con "una formación u otra".

En cuanto a la posición española con el Sáhara Occidental, el presidente del Gobierno ha aclarado después de 50 años sin avances "la comunidad internacional, EEUU y los principales países europeos te están diciendo que hay que encontrar otras vías para resolver este conflicto dentro de Naciones Unidas, dentro de las resoluciones del Consejo de Seguridad y siempre con la premisa de que tiene que ser una solución acordada por las partes, España tiene que estar en esa solución constructiva".

Sánchez, después de escuchar que Jordi Évole calificaba de "monarca absolutista" al rey de Marruecos, Mohamed VI, ha querido puntualizar: "Me va a permitir que no entre en esta caracterización que hace usted de la monarquía de Marruecos. No la comparto. Como presidente creo que es importante que esto quede claro".

El mayor "el error más importante" de su Gobierno

Pedro Sánchez ha sido tajante al definir la mayor equivocación del Ejecutivo esta legislatura: El error para mí más importante que hemos cometido durante estos cuatro años es el de un gobierno feminista que ha aprobado 200 leyes, el haber cometido un error, en este caso técnico, en la ley del sí es sí, que provocó una serie de efectos indeseados de rebajas de penas a agresores sexuales. Para mí, este es el mayor error que he cometido en esta legislatura", ha asegurado.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha asegurado que el ceses de Irene Montero nunca ha estado sobre la mesa: "No, en absoluto, nunca tuve sobre la mesa ese cese, al contrario, pese a las discrepancias que he podido tener con la ministra de Igualdad, siempre he antepuesto la estabilidad". Todo, pese a que desde las filas de su socio de Gobierno se han dicho "cosas muy gruesas del PSOE".

Sánchez, además de analizar los logros y fallos del Gobierno de coalición, ha tenido también tiempo de ofrecer una cara más vulnerable y no ha tenido reparos en confesar que antes de trasladarse a La Moncloa tuvo que acudir a terapia para recibir asistencia psicológica. "He tenido que hacerlo, hace tiempo, pero no hubiera tenido ningún problema en tenerlo ahora. No me parece que sea un estigma", confesaba el Secretario General del PSOE.