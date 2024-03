Pilar Alegría se ve obligada a hablar de Torrente al opinar sobre un tuit del PP

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha hablado este jueves con total sinceridad acerca de la opinión que tiene sobre el polémico tuit que el PP publicó esta pasada madrugada.

En su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, el partido de Feijóo escribió: "Mensaje para los corruptos del PSOE: es la 1 de la madrugada. Dice Yolanda Díaz que es hora de salir de las marisquerías. Ya pueden dirigirse ordenadamente a sus prostíbulos de confianza. Recuerden saludar al portero. Quién sabe: igual llega a consejero de Renfe".

El mensaje, que supuestamente debe resultar divertido, alude a las revelaciones sobre el 'caso Koldo' de estas últimas dos semanas y también al interés de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de "racionalizar" los horarios de la hostelería para que los bares y restaurantes no estén abiertos hasta la madrugada.

El duro mensaje del PP ha sido respondido por Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Cuando me enseñaron el tuit pensé que era una cuenta falsa gestionada por el propio Torrente. Pero me ha parecido un mensaje indecente y de una bajeza impropia de un partido que aspira a que se les tome en serio. No sé si con ese tuit se pretende generar un ruido artificial para tapar que no apoyan la creació de una comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de material anticovid por parte de las administraciones", ha dicho Alegría.

Además, la ministra portavoz ha señalado que agradecería que el PP adoptara "alguna posición constructiva" en esta legislatura. "Sólo es ruido y más ruido. Sería deseable un cambio en la posición que ha adoptado el PP en esta legislatura", ha subrayado.