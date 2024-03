Rosa Villacastín representa a muchos al decir lo que le gustaría que hiciese ahora mismo Ayuso

La periodista Rosa Villacastín ha publicado un mensaje que están compartiendo muchos usuarios al expresar su deseo de lo que debería hacer Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, ahora.

"Me encantaría que Ayuso se enfrentara a los periodistas independientes en rueda de prensa para explicar por qué impidió que llevaran a los ancianos de las residencias a los hospitales. Y rindiera cuentas sobre lo que costo el Zendal", ha señalado la periodista.

Villacastín ha publicado ese mensaje poco después de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se haya defendido frente a la petición de dimisión del PP, que en su opinión "ha roto todas las líneas rojas" al involucrarla en la presunta corrupción del caso Koldo por la compra de mascarillas.

"No dejaré que mancillen mi nombre ni que lo mezclen con nada que se parezca a la corrupción", ha asegurado Armengol en una comparecencia en el Congreso en la que posteriormente ha aceptado preguntas de los periodistas.

Mientras, Ayuso se enfrentó al periodista Carmelo Encinas la semana pasada en una entrevista en la Cope después de que éste le mencionase el tema de las residencias. Encinas le preguntó a la presidenta si, en el caso de que ella hubiera tenido un familiar que falleciera en una residencia entendería que no se pudiera pasar página.

"La pregunta que haces es maliciosa y mal enfocada porque yo tengo que gestionar la Comunidad de Madrid", respondió ella. "Es una pregunta periodística", se defendió él.

"No, porque apelas a lo personal. Yo no gestiono la Comunidad de Madrid en base a sentimientos personales porque eso es lo peor que se puede hacer en política. Yo gestiono para todos los ciudadanos me pase o no lo mismo que a ellos", dijo Ayuso.