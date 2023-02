Pilar Llop sale al paso y explica qué quiso decir con probar con una herida que hubo violencia

La ministra de Justicia, Pilar Llop, generó este lunes una importante polémica entre los socios de Gobierno al asegurar que una víctima de una agresión sexual puede probar que hubo violencia con sólo "una herida". En una entrevista en La Ser, Llop defendió la reforma de la ley del "sólo sí es sí" que el grupo socialista ha presentado en el Congreso después de que la aplicación de la norma haya provocado la rebaja de penas a más de 400 agresores sexuales. Podemos, contrario a esta reforma, insiste en mantener el consentimiento en el centro de la ley.

En este sentido, Llop recordaba que cuando hay violencia, intimidación o anulación de la voluntad, entre otras circunstancias, ya no hay consentimiento. ¿Y cómo se prueba esa violencia o intimidación? "Con una simple herida", contestó la ministra. Unas palabras que los socios de Gobierno han criticado de forma contundente. La titular de Igualdad, Irene Montero, cree que esta postura somete de nuevo a las víctimas a un "calvario probatorio", obligadas a demostrar "las heridas, las marcas de la violencia en el cuerpo". Belarra, por su parte, subrayó que de 4.000 sentencia en 2021, sólo 500 mujeres pudieron probar dicha violencia.

Este martes, en una entrevista en El País, la ministra de Justicia ha explicado qué quiso decir al hablar sobre las heridas para probar que hubo violencia en una agresión sexual. "En todos los procedimientos siempre hay que probar los elementos que concurren en los delitos, porque es un Estado de derecho y por el principio básico de la presunción de inocencia. Pero en estos delitos (sexuales) hay una excepción: que cuando hay violencia o intimidación no hay consentimiento. (...) Esa es la extraordinaria novedad que tiene esta ley y no se toca", responde Llop. Además, la ministra recuerda que con esta ley "el juez no puede presumir del silencio de la víctima que hubo consentimiento" y que éste, siempre, tiene que ser explícito.

Para ella, introducir "un elemento de gravedad" para aumentar una pena "no cambia la fórmula del consentimiento". Pero cuando se le pregunta por qué no sigue el razonamiento de Podemos de no vincular el aumento de penas a la violencia, Llop responde que es necesario explicar "por qué una pena de cuatro sube a cinco".

Siguiendo las palabras de Sánchez, la ministra ha dicho que esta ley "es buena" pero que debe modificarse para evitar nuevas rebajas de penas. Llop asume "la responsabilidad absoluta del texto de reforma que se ha preparado", pero no la propia ley porque llegó al Gobierno cuando se encontraba ya "en tramitación". Sin embargo, pide "no buscar culpables". "Cuando se toca el Código Penal hay que tener en cuenta las consecuencias", ha añadido.