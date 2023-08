El PNV le cierra la puerta a Feijóo por enésima vez, pero avisa a Sánchez de que "falta rodaje" para investirle

Por enésima vez, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha respondido a los infructuosos intentos del Partido Popular de que cambien de postura y accedan a apoyar una investidura de Alberto Núñez Feijóo. La respuesta ha sido la misma que la que ha venido dando, por activa y por pasiva, el líder de la formación jeltzale, Andoni Ortuzar, pero esta vez dejando una clara advertencia al potencial candidato socialista, Pedro Sánchez.

Por un lado, "no hay vía" para que este escenario ocurra, a pesar de que la ultraderecha de Vox haya ofrecido sus apoyos sin que eso suponga entrar en un hipotético gobierno de coalición con los populares y no haya retirado ese ofrecimiento tras la tensión por dejarles fuera de la Mesa del Congreso. Pero, por otro lado, los nacionalistas vascos dan un toque de atención al PSOE recordando que "queda mucho rodaje" para que se materialice una investidura de Pedro Sánchez. Tanto que incluso no descartan "en absoluto" una repetición electoral en los próximos seis meses.

Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, en sendas entrevistas en Onda Vasca y la Cadena SER, en la misma jornada en la que han arrancado las rondas de contactos de Felipe VI con los partidos con representación parlamentaria. Un paso obligado de cara a decidir quién es el candidato con mayor posibilidad de resultar investido y al que finalmente propondrá.

Esteban ha hecho estas declaraciones después de que el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, volviese a insistir en que Feijóo iniciará conversaciones con el PNV y también con el PSOE si el Rey le propone que sea candidato a la Presidencia del Gobierno. La estrategia -la misma que ha venido fracasando para sus intereses hasta el momento- pasa por poder evitar un Ejecutivo con Pedro Sánchez al frente de lo que ahora denominan como un "Frankenstein plus" que "empeora al anterior".

"Con el PSOE no hemos empezado a hablar"

"Es evidente que no tiene posibilidades de salir adelante la candidatura de Feijóo", ha vuelto a dejar claro Esteban, para referirse a renglón seguido a la situación con el PSOE. "Ahora bien, la otra candidatura, la de Sánchez, todavía necesita mucho rodaje para poder decir que está en una situación de ir adelante con la investidura, de manera que consiga los votos necesarios. Acabamos de estar hablando de la mesa, pero de la investidura todavía no se ha hablado y, por lo tanto, se necesita más tiempo", ha esgrimido el portavoz parlamentario del PNV.

A juicio de Esteban, estas rondas de contactos con el monarca llegan "un poco precipitadas", puesto que considera que se carece de "un conocimiento más profundo de dónde se podría llegar, de cómo está la situación y si habría posibilidades reales de una investidura de alguien, quizá debería esperar y hacer otra nueva ronda".

Además, de cara a esas negociaciones, el PNV no oculta que espera la llamada de los de Sánchez, y que les expliquen "qué es lo que quiere hacer a lo largo de la legislatura y cómo lo va a hacer".

PNV descarta convertirse en "rey del mambo" por "principios"

Asimismo, Esteban ha vuelto a incidir en que no hay posibilidad de apoyo al PP con Vox en la ecuación de esos mismos apoyos. Es decir, el PNV no estará apoyando a un bloque donde los apoyos de la ultraderecha sean imprescindibles. "Nosotros con los fascistas, nada de nada. Ya dijimos que no vamos a tener nada que ver con ese partido, esa vía está cerrada. En el PP no lo pueden entender porque, con los votos del PNV, habría mayoría absoluta y casi casi el PNV sería el 'rey del mambo'. Pero es que hay unas líneas, unos principios, y los hemos dejado claros", ha explicado el diputado jeltzale.

Con todo, Esteban ha sido claro y no ve posibilidad de una investidura por la vía exprés. "Quizá esto necesite un tiempo de maduración. Eso no puede ser una investidura 'flash'", ha reflexionado, indicando que "ahora, si se quiere precipitar todo, entonces, hay que poner el reloj en marcha y eso supone que el rey propondrá inmediatamente un candidato y, a partir de ahí, se empiezan a contar los dos meses y la gente se tendrá que dar más prisa".