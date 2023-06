El PP comienza a sufrir a Vox: de celebrar en Valencia a las amenazas en Murcia

"Haber elegido muerte", decía el final del chiste. El Partido Popular comienza a sufrir las consecuencias de verse en la necesidad de pactar con la ultraderecha para gobernar en aquellos territorios y municipios donde los números les dan para arrebatarle a la izquierda el poder.

De momento, el PP ya tiene atada la Comunidad Valenciana, su primer gran pacto de coalición después del de Castilla y León en 2022, y localidades como Guadalajara, Calvià y Alcudia (Mallorca) o Maracena (Granada).

El acuerdo valenciano con Vox, pese a las mofas que ha generado en las redes sociales, ha sido celebrado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tal y como dijo Carlos Mazón, candidato a la presidencia valenciana, quien aseguró que el líder del partido le había felicitado por ello.

Aunque oficialmente se asegura que todavía no se ha hablado de la estructura del futuro ejecutivo regional, algunos medios ya apuntan a que la ultraderecha podría hacerse con las carteras de Educación, Asuntos Sociales y Agricultura. A lo que hay que sumar la presidencia de Les Corts, el parlamento regional. Casi nada.

Aquí el susto se pasó pronto, pero hubo susto. Génova puso una línea roja ante la posibilidad de que Carlos Flores, candidato de Vox y condenado por maltrato, pudiera ser el vicepresidente de Mazón. Apenas horas después, la formación de Santiago Abascal cedía, enviaba a Flores al Congreso como 'número uno' por Valencia, y dejaba abierta la posibilidad de un pacto que se cerró inmediatamente.

Solventado este asunto, ambas partes ya negocian las primeras medidas, que se van conociendo con las horas. En declaraciones a la Cadena COPE, el propio Mazón ha explicado que eliminará la Oficina de Derechos Lingüísticos para "acabar con el procés a la valenciana" en las aulas y garantizar, dice, "la libertad educativa".

Vox amenaza con elecciones en Murcia

Pero para susto el que se puede llevar el PP en Murcia, donde los de López Miras se han repartido la Mesa del Parlamento con el PSOE, dejando a la ultraderecha fuera.

"El PP debe pactar con la única formación que es capaz de dar una alternativa total a las políticas socialistas. Seguimos con la mano tendida, pero el PP ha demostrado que quiere una convocatoria de elecciones en Murcia. Nunca ha sido nuestro propósito. Quieren que les apoyemos a cambio de nada y que regalemos nuestros votos", ha dicho, visiblemente molesto, el líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, tras la constitución de la Cámara.

El dirigente ultra considera que sería "faltar el respeto" a los votantes de Vox que el PP no quisiera gobernar en coalición con ellos. "Los electores dijeron claramente que había que conformar un gobierno entre PP y Vox. Nosotros hemos entendido el mensaje, pero parece que ellos no", ha espetado.

Cierto es que López Miras tiene más sencilla la investidura en Murcia de lo que Mazón lo tiene en la Comunidad Valenciana, ya que se quedó a tres escaños frente a la decena que le faltan al líder valenciano. Pero, aun así, Vox sigue siendo decisivo, dado que no se prevé que el PSOE le pueda facilitar la investidura al candidato del PP.

De no resolverse este entuerto, Murcia podría estar abocada a unas nuevas elecciones. Ya lo ha advertido también Santiago Abascal, líder de Vox, que ha tildado de "primer paso tremendamente negativo" el "mal gesto" de los populares. "Vox votará en contra" de López Miras, ha anunciado en caso de que no cambien las cosas. “No tenemos otra alternativa, es lo que hemos dicho en las elecciones y es lo que tendremos que hacer, así que supongo que el PP podrá reflexionar durante estos días”, ha dicho en declaraciones a Servimedia.

Feijóo justifica los pactos

Pese al ruido que se está generando, Feijóo defiende, en contra de lo que dijo hace unas semanas, los pactos con Vox.

El líder del PP se ha quejado en una entrevista en EsRadio de que el PSOE no haya respetado "la lista más votada", una máxima que su partido no quiere cumplir en algunos territorios y municipios, como Extremadura o Elche. "El contexto es, si el PSOE pierde las elecciones y el PP no saca mayoría absoluta, hay que repetirlas, porque el PP no puede pactar con nadie. Hombre, no parece que eso sea un contexto muy democrático", ha dicho.

"De otra forma, la única posibilidad es convocar elecciones nuevas, dado que el PSOE no ha querido apoyar a quien ha ganado las elecciones. Hoy en Cantabria se llegará a una abstención del Partido Regionalista y gobernará la lista más votada. Si esto se hubiese hecho en Valencia, si se hubiese abstenido el PSOE, no estaríamos ante la necesidad perentoria de ese acuerdo".

El líder del PP también ha recordado el pacto en Canarias con Coalición Canaria. "Vamos a hacer un acuerdo con aquellos que garanticen estabilidad y que eviten volver a elecciones en agosto", ha afirmado.

Entretanto, en Génova se prepara ya el 23-J con el anuncio de unas listas en las que Feijóo ha incluido a su núcleo de confianza y ha añadido perfiles variados, que van desde más moderados, como Borja Sémper, hasta más radicales, como Cayetana Álvarez de Toledo.

También a personas que pertenecieron a otros partidos, como la número dos por Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ex de Cs; o Carlos García Adanero, tránsfuga de UPN, el 16 en esa lista. Su compañero en esa traición política, Sergio Sayas, ya estaba confirmado como número uno por Navarra.

Por supuesto, en las listas estarán como 'números uno' quienes han rodeado a Feijóo en la dirección del partido en el último año: Cuca Gamarra en La Rioja, González Pons en Valencia, Elías Bendodo en Málaga, Juan Bravo en Sevilla y Miguel Tellado en Coruña.

Entre las pocas sorpresas, la de Manuel Cobo, que regresa a la primera línea política como número siete; y la inclusión de Marta Varela, su jefa de gabinete y persona de absoluta confianza, que irá de número cinco por Madrid.

Quizás la mayor noticia respecto a los 'futuribles' del PP es la renuncia de Manuel Baltar a repetir como presidente de la Diputación de Ourense. Al dejar su acta como edil en el Ayuntamiento de Esgos, esto le impide seguir en el cargo que ocupa desde 2012 y que heredó de su padre, quien estuvo la friolera de 22 años en ese puesto.

Siguen las negociaciones

Y mientras tanto, siguen las negociaciones en las regiones en las que los de Feijóo esperan gobernar, como Extremadura, Aragón y Baleares.

En Aragón, el candidato del PP, Jorge Azcón, y el de Vox, Alejandro Nolasco, se vieron este martes para acordar que van "a avanzar", puntualizando que hasta que no haya un acuerdo sobre la composición de la Mesa no progresarán las conversaciones sobre "lo que puedan ser futuros acuerdos de investidura".

Eso sí, Azcón insiste en su intención de gobernar en solitario, mientras Vox persiste en entrar en el Ejecutivo. "Una cosa es gobernar juntos y otra tener un acuerdo de gobernabilidad", dice el candidato del PP, quien cree que "el primer paso para un acuerdo de gobernabilidad es tener un acuerdo programático".

Optimista se ha mostrado María Guardiola, candidata del PP en Extremadura, quien confía en poder anunciar "muy pronto" un acuerdo con la ultraderecha, aunque ha preferido no dar detalles de las conversaciones con Vox y dejarlas "en la privacidad por la importancia que tienen". "Intentaremos cuanto antes ponernos de acuerdo, porque no tengo prisa, pero sí tengo ganas de poner en marcha medidas que necesita esta tierra para salir de la inercia y de la inacción", ha asegurado.

En Baleares las negociaciones están en ciernes y, de momento, sin mucho avance. Marga Prohens, candidata del PP, insiste en gobernar en solitario, y pide a la ultraderecha que se abstenga. A cambio, promete un amplio programa de gobierno.

Las cosas no parecen ir muy bien, ya que se produjo hace unos días un primer encontronazo entre ambas formaciones cuando Prohens no acudió a una reunión negociadora a la que Vox sí llevó a sus líderes principales en la región. Esto hizo que se levantaran de la mesa y que la negociación se pospusiera.

El primer encontronazo entre ambos partidos tuvo lugar hace unos días cuando Vox se presentó a negociar con sus primeros espadas y Prohens no asistió, lo que motivó que los de Santiago Abascal se levantaran de inmediato de la mesa. La negociación proseguirá la próxima semana.

El PP podía haber elegido muerte, pero eso es seguir en la oposición y no tocar poder. Feijóo prefiere unos cuantos sustos hasta el 23-J. Quién sabe cuántos más vendrán después.