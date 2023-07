El PP ganará pero la suma con Vox no llega a la mayoría absoluta a 16 días del 23-J

Hay tres tendencias que se afianzan: el PP ganará las elecciones el próximo 23 de julio, pero no podrá alcanzar la mayoría absoluta ni sumando con la ultraderecha, mientras que la posible alianza de PSOE y Sumar sigue acortando distancias. Es lo que constata la entrega de este viernes de la encuesta diaria de 40dB para la Cadena SER y El País.

De este sondeo se extrae que los populares comienzan la campaña electoral de cara a los comicios, iniciada ayer, con ventaja pero con complicaciones para llegar a la mayoría absoluta, a ese Gobierno en solitario sin manos atadas que reclama Alberto Núñez Feijóo. Hoy no llega ni sumando con Vox. A falta de 16 días para el 23-J, el Partido Popular obtendría el 31,3% de los votos y 127 escaños. El PSOE, el 29,5% y 113 diputados. Vox, el 14,8% de los sufragios y 42 escaños y Sumar, el 13,4% y 37 diputados. La suma de PP y Vox, con 169 escaños (uno más que hace una semana), se quedaría a siete de la mayoría absoluta (176). Por su parte, entre PSOE y Sumar llegarían a 150 diputados (cuatro más que hace siete días).

En el inicio de la campaña, la distancia entre PP y PSOE es de 1,8 puntos, cuatro décimas menos que hace una semana. Pero hace un mes, justo después de las elecciones municipales y autonómicas, la distancia era de 5,7 puntos.

Por su parte, Vox aventaja a Sumar en 1,4 puntos, siete décimas menos que hace siete días. Y la formación de Yolanda Díaz amenaza con dar el 'sorpasso' al partido de Santiago Abascal como tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados. Según refleja el barómetro, la polarización está beneficiando a los grandes partidos nacionales en detrimento de nacionalistas y regionalistas.

Con estos resultados, se dibuja un escenario de aparente ingobernabilidad, salvo que los pactos con otras fuerzas digan lo contrario. El seguimiento diario de 40dB para la Cadena SER y El País otorga 8 escaños a Junts Per Catalunya, 8 a Esquerra Republicana, 6 a Bildu, 5 al PNV y uno a BNG, Coalición Canaria, CUP y Teruel Existe. De esta forma, PP y Vox necesitarían contar los votos de PNV, Coalición Canaria y Teruel Existe para llegar a la mayoría absoluta. Y PSOE y Sumar tendrían que incorporar a todos los nacionalistas vascos y catalanes (Junts, Esquerra, Bildu y PNV) para llegar a los 176 escaños.

En cuanto a las preferencias de los españoles, Pedro Sánchez es el claro favorito para ser presidente del Gobierno. Le prefieren el 30,9% de los ciudadanos, cinco puntos y medio más que en el barómetro de junio. Le sigue Feijóo con el 21,1%, dos puntos y medio menos que hace un mes. A Díaz la prefieren el 16,1% de los españoles y a Abascal, el 12,2%. El 7,1% de los ciudadanos no saben o no responden y el 12,6% no tiene preferencia por ninguno de los cuatro.