Pedro Sánchez: "Feijóo se va a llevar un disgusto"

AFP via Getty Images

Pedro Sánchez lo tiene claro, digan lo que digan los sondeos de las últimas semanas. "Feijóo se va a llevar un disgusto". El presidente del Gobierno ha activado la campaña electoral llamando a la victoria y, sabedor del subidón de los estudios más recientes, confía plenamente en ella apoyándose en una "mayoría social que no quiere retroceder en derechos".

Aún con el empuje del primer mitin de campaña en Madrid, Sánchez ha sido entrevistado en Informativos Telecinco, donde ha pedido la confianza "no del votante socialista tradicional, sino también a los que quieren que España avance otros cuatro años".

Esa "mayoría social" es su mayor fuerza, ha apuntado, y a ella se agarra para aseverar que "el PSOE va a ganar las elecciones por mucho que digan algunas encuestas". Hasta ahora, todas, también el último CIS, dan la victoria al PP de Núñez Feijóo, quien, no obstante, no tiene seguro gobernar. En el caso de los socialistas, la mayor parte de los sondeos les sitúan alrededor de los 110 escaños, lo que le obligaría a 'sumar' con la plataforma de Yolanda Díaz, que podría llegar a los 50, y a apoyarse en anteriores socios de legislatura.

En línea con su ronda de entrevistas y apariciones televisivas de las últimas semanas, Pedro Sánchez ha insistido en que hay "poderes visibles y evidentes contra mí; están ahí, que no quepa la menor duda", en referencia, esta vez velada a su ya clásica "derecha política, económica y especialmente mediática".

No son unas elecciones más, elegimos si queremos un túnel del tiempo al pasado Pedro Sánchez

Preguntado por Pedro Piqueras por su multiplicación mediática de estos días, también en espacios que no había pisado durante muchos años, el presidente ha negado que le hayan entrado las "prisas". Su motivación es "primero poner de relieve la burbuja 'antisanchista' basada en autenticas maldades contra mí, y después mostrar cómo ha avanzado España", ha matizado.

Todo para, ha aclarado a Pedro Piqueras, superar la 'batalla de la barra del bar', que según el periodista ya la ha perdido el PSOE. Sin entrar directamente al enunciado, Sánchez ha hecho gala de que "no han sido años fáciles, estaremos todos de acuerdo", pero "la economía va bien, mejor que hace cuatro años, igual que el empleo, la situación en Cataluña, la lucha contra la corrupción...". "A quien le interese esto le diría que no lo deroguemos y no volvamos a los fantasmas del pasado, sean Puigdemont, Abascal...".

"España es mucho mejor que Feijóo y Abascal y viendo a la gente que ponen al frente e las instituciones, hasta sus propios votantes son mucho mejores que sus dirigentes", ha dirigido a sus rivales, llamando a un cambio de chip electoral este 23-J. "No son unas elecciones más, elegimos si queremos un túnel del tiempo al pasado; se ha vuelto a ver con la censura a la cultura, antes fue a las mujeres, a la comunidad LGTBI, a los sindicatos...".

Sin abandonar la estrategia de agrupar a PP y Vox, ve "intolerable el intercambio impúdico de derechos por votos de los últimos días" y en base a ello cree que "la ciudadanía le va a decir a Vox que 'no' y al PP 'que así no'".

La ley del sí es sí es una ley buena para frenar el drama de las agresiones sexuales Pedro Sánchez

Su gesto ha cambiado ante las críticas por su supuesta inacción en la redacción de la ley del sólo sí es sí. "Sí hemos hecho", ha respondido brevemente antes de extenderse en "la notable hoja de derechos en igualdad" de su Gobierno, a la que atribuye "la subida de sueldos, la revalorización de las pensiones o la reforma laboral, todo ello con un muy fuerte componente feminista, además de que en violencia de género hemos pasado de 80 millones a 320 millones".

"Y la ley del sí es sí es una ley buena para poner encima de la mesa recursos y atención especializada, la reducción horaria laboral para las víctimas", ha proseguido, antes de recalcar su postura crítica con la cuestión de la rebaja de penas. "En una cuestión que tiene que ver con el Código Penal hubo unos efectos absolutamente indeseados que corregimos".

"Yo asumí el error en primera persona, dije que lo solventaríamos y lo hemos hecho, pero es una ley buena para frenar el drama de las agresiones sexuales... Y que, contra esto, haya quien diga que la violencia de género es ideología... Esa frivolización, ese 'no pasa nada' es inaceptable y por ahí empieza todo".

En su entrevista en Telecinco, Sánchez ha encontrado tiempo para pasar del araque a los anuncios. Ha sido justo al final, cuando ha adelantado su "compromiso" de lanzar una futura ley de tiempos de atención máximos en caso de seguir en La Moncloa. Esta, ha apuntado, se basaría en garantizar que no pasarían más de 120 días para un cirugía, 60 para consultas externas o 30 para pruebas complementarias".