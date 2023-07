El PP, obligado a aclarar estas palabras de Feijóo sobre la Mesa de Diálogo en Cataluña

El Partido Popular ha tenido que aclarar este viernes, primer día de campaña de las elecciones del próximo 23 de julio, a su propio presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, por unas declaraciones que el dirigente gallego ha hecho a El Periódico de Cataluña referentes a la Mesa de Diálogo.

Preguntado por si hay que mantenerla, esta es la respuesta que da Feijóo:

"No tengo interés en ir contra ninguna mesa si está constituida y tiene como objetivo fundamental tratar asuntos que no afecten a los demás. Yo en una mesa no puedo tratar asuntos que afecten a los demás sin darle cuenta a los demás. Sí le pediré a la Generalitat de Cataluña, además de mantener un diálogo fluido con sus autoridades, que se incorpore a la mesa multilateral que es la Conferencia de Presidentes y el Consejo de política fiscal y financiera".

Inmediatamente, muchos medios de comunicación se han hecho eco de sus palabras, muy comentadas en las redes sociales:

Con las duras críticas que muchos han hecho desde la derecha:

Por esa razón, el PP ha querido aclarar y matizar al propio Feijóo. Fuentes de Génova aseguran que el líder y candidato de su formación "ha dicho que mantendrá el diálogo con la Generalitat de Cataluña como hará con el resto de comunidades para abordar las cuestiones que afectan específicamente a cada territorio".

"Cualquier diálogo bilateral no puede referirse a cuestiones que afectan al conjunto de los españoles", destacan desde el PP, donde aseguran que "la Mesa bilateral que Sanchez constituyó con el independentismo, en la que se trata de igual a igual el Gobierno de España y al Gobierno catalán, quedará desactivada si Feijóo logra la confianza mayoritaria de los españoles".

"Ni en su forma ni en su fondo responde a los objetivos anteriores. Como ha dicho siempre, habrá diálogo, pero no sumisión", zanjan desde Génova.