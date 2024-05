Recuperan las palabras de este presentador argentino sobre Milei y ahora no dejan de compartirse

Unas palabras que el presentador argentino Santiago Cúneo pronunció hace unos meses sobre Javier Milei, presidente del país, están compartiéndose ahora masivamente, después de que el mandatario acusase en Madrid de "corrupta" a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la intervención que tanto se está compartiendo ahora, que dura apenas un minuto, Cúneo asegura que "hace 60 días" que gobierna Milei "y viajó 45": "Pero el problema era el Gobierno anterior. El imbécil te dice que es austero porque viaja en vuelos de línea, lo que no te cuenta es que mantener la flota presidencial parada sale mucho más caro que lo que él dice que ahorra viajando en avión de línea".

"Y lo otro... no te subas nunca en el avión donde se sube este imbécil porque eres objetivo militar. Con lo cual su presencia arriesga la de todo el pasaje. Algo de seguridad entiendo. Un poquito, nada más. Obviamente, si yo fuera el presidente de una aerolínea no lo subo. Me dicen: 'Viene este imbécil'. Y yo digo: 'Bájenlo", asegura el presentador.

Mientras tanto, la polémica en torno a las palabras de Milei sobre Begoña Gómez no para de crecer. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha reivindicado la moderación del Partido Popular frente a la "escalada verbal" del presidente de Argentina, Javier Milei, y del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, una forma de ejercer la política que, según ha subrayado, no conduce a "ninguna parte" y que a él no le representa "en ningún caso".

En un acto en el Espacio Jorge Juan en Madrid para presentar los ejes del programa electoral del PP ante las europeas del 9 de junio, Feijóo ha recordado que el Gobierno de Sánchez empezó hace dos semanas "insinuando" un "consumo de sustancias" por parte del presidente de Argentina y luego Javier Milei llamó "corrupta" a la mujer del presidente del Gobierno. Según ha añadido, ninguno de los dos está "en el espacio de moderación" que él "reivindica para la política".

"Esta escalada verbal no conduce a ninguna parte y a mí, desde luego, no me representa, en ningún caso. Porque lo que ha hecho el señor Milei es solo una muestra de lo que el Gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos, con el máximo respeto", ha resaltado.