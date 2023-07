Primeras palabras de José Félix Tezanos tras el 23-J... y sí, habla de Narciso Michavila

El director del CIS, José Félix Tezanos, ha hablado este martes por primera vez después de que las encuestas privadas fracasaran en su pronóstico sobre los resultados del 23-J y el instituto público, con cierta desviación, fuera de los que más cerca se quedaron de anticipar la voluntad de los españoles expresada en las urnas.

En una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), Tezanos ha señalado que la demoscopia "hace datos" y que él siempre ha advertido de que "las encuestas no hay que creérselas mucho, puesto que solo sirven para marcar tendencias". En todo caso, el 'jefe' del CIS no ha criticado a las empresas privadas que estos días han inundado la prensa de encuestas ni, concretamente, a Narciso Michavila (de Gad3), uno de los profesionales que más duramente ha atacado los pronósticos del CIS. “No me habrán oído hablar mal del señor Michavila (responsable de GAD3)”, ha enfatizado. Aunque sí ha dado un consejo: “Menos ruido con las encuestas sería bueno y más relativismo”.

Por último, Tezanos ha denunciado "el ataque despiadado" que ha sufrido desde que llegó a la institución pública. “Hay un cierto abuso de las críticas y yo no me puedo defender”, ha lamentado. Sin embargo, avisa de que no es "de los que arrojan la toalla" ni de los que se doblegan ante esas críticas.

Qué pronosticaba el CIS sobre el 23-J

La macroencuesta del CIS publicada el pasado 5 de julio dibujaba un escenario de empate técnico entre PP y PSOE, algo que se aproxima al porcentaje de voto que ambos han cosechado finalmente en el 23-J: 33,03% el PP y 31,70% el PSOE. Además, la suma de la izquierda ganaba en escaños al bloque de la derecha, rondando la mayoría absoluta.

En concreto, el CIS daba al PP una estimación de escaños entre 122 y 140 escaños mientras que al PSOE le pronosticaba entre 115 y 135 diputados. En ambos casos, el CIS ha acertado, aunque cabe tener en cuenta que las horquillas eran muy amplias.

Donde ha fallado más el CIS es en lo que respecta a Vox y Sumar. A Díaz le daba entre 43 y 50 escaños (finalmente ha conseguido 31) y a Vox lo hundía hasta los 21-29 (ha sacado 33). Lo que sí señalaba el CIS es que la suma del PP y de Vox se quedaría lejos de la mayoría absoluta en el Congreso, algo que finalmente se ha cumplido.

Eso sí, en el último flash publicado el pasado lunes, su pronóstico se alejaba del resultado final. En ese sondeo, el PSOE era el ganador de las elecciones con algo más de un punto sobre el PP y Sumar se consolidaba como tercera fuerza por delante de Vox.