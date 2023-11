Puigdemont participará en la negociación mensual con el PSOE con reuniones fuera de España

Europa Press via Getty Images

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont participará en la mesa de negociación entre JxCat y PSOE, que celebrará mensualmente sus reuniones fuera de España -la primera tendrá lugar a finales de este mes de noviembre- con la presencia de cuatro verificadores internacionales.

Así lo ha explicado la presidenta de JxCat, Laura Borràs, en declaraciones a Catalunya Ràdio, después de que Junts y el PSOE sellaran ayer jueves un acuerdo que incluye la amnistía y un espacio de negociación que desbloquea la investidura de Pedro Sánchez.

"Lo que Puigdemont ha negociado es un mecanismo de verificación internacional con cuatro miembros, con reuniones que tendrán lugar fuera del Estado español y, por lo tanto, él participará en estas reuniones", ha detallado Borràs.

Primer encuentro internacional a finales de noviembre

No ha querido desvelar los nombres de los verificadores internacionales encargados de constatar "qué se cumple y qué se incumple", si bien ha asegurado que se trata de especialistas "de primer nivel, que ofrecen garantías en el ámbito de la mediación internacional", con "prestigio" y "solvencia" contrastada.

A finales de este mes de noviembre, "tendrá lugar el primer encuentro internacional de esta mesa de negociación con estos relatores internacionales que verificarán el contenido de los avances", ha señalado Borràs, satisfecha por poder pasar "del diálogo vacío a la negociación plena", con unos "mecanismos de verificación mensuales".

En cuanto a la amnistía, no ha querido aclarar si la causa por la que fue condenada por corrupción estará incluida: "No hemos hablado de casos personales", ha afirmado Borràs, aunque ha precisado que será una "ley reparadora, omnicomprensiva, que no deje a nadie atrás".

"Sánchez durará lo que dure su palabra"

Borràs ha recordado que el acuerdo firmado por el PSOE prevé el apoyo de JxCat a la estabilidad del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez siempre y cuando la negociación avance y se cumplan los acuerdos: "Sánchez durará lo que dure su palabra", ha afirmado, antes de advertir de que "JxCat no ha dado sus votos a cambio de nada".

"No hemos renunciado a nada en este marco de acuerdo", ha asegurado Borràs, que ha hecho hincapié en que el "giro copernicano lo ha dado el PSOE", porque JxCat lo ha "obligado".

JxCat, por ejemplo, "no renuncia a la unilateralidad" y "solo trabaja por la independencia", mientras que "el PSOE ha renunciado a planteamientos" que defendía antes, como cuando sostenía que "la amnistía era inconstitucional e inviable". Sin embargo, según Borràs, "la desconfianza es máxima" y "el escepticismo es absoluto", porque "sabemos a quién tenemos delante".