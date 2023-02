Pulso de Irene Montero a Pedro Sánchez… y a Yolanda Díaz

Pedro Sánchez no ha iniciado el curso político como esperaba. Saca pecho de sus medidas económicas cada vez que toma la palabra, sí, pero no acaba de zafarse de los problemas que arrastra del año anterior. El más grave, la reducción de penas y excarcelaciones en aplicación de la ley del sólo sí es sí. “La ley se va a modificar, y se va a hacer ya”, asegura su entorno. Con o sin acuerdo con Unidas Podemos. “Nos está haciendo un daño enorme”, llevan meses avisando los barones.

¿Está en riesgo el Gobierno de coalición? Según ambas partes, no. Pero, en palabras de Irene Montero, sí existen “fuertes discrepancias”. Y la ministra de Igualdad no da muestras de achantarse. El miércoles concedió una entrevista en prime time en Telecinco en la que avisó de que no aceptará “tocar el consentimiento”. El viernes comenzó la jornada con una entrevista en RNE admitiendo las tensiones, pero asegurando que siguen trabajando con el ala socialista, tras meses sin llegar a un acuerdo. Y este domingo, protagonizará un acto de partido que lleva por el nombre ¿Consentiste o no? Sólo sí es sí, donde será arropada por los rostros morados más destacados.

Lejos de hacer autocrítica o disculparse, como pide la oposición sumando además la exigencia de su cese, lo que hace la ministra de Igualdad es reafirmarse en las bondades de su ley. Y no se esconde, en lo que parece tener una segunda lectura: su batalla interna con la vicepresidenta Yolanda Díaz, de cara a los comicios que están por llegar. ¿Está Montero potenciando su perfil como candidata electoral? Hay voces en el PSOE que lo dan por descontado. “Está diciendo aquí estoy yo” mientras que Díaz ha abogado en los últimos días por rebajar la tensión, hacer los ajustes necesarios y salvaguardar la coalición.

“Yo creo que mi obligación cuando hay un momento difícil es dar la cara y estar ahí, para tratar de proteger el principal avance feminista en los últimos 20 años”, afirmó Montero en la radio pública. “Aunque muchos llevan cuatro años queriendo ver a Podemos fuera del Gobierno y queriendo hablar permanentemente de una crisis del Gobierno, vamos a seguir trabajando”, añadió.

En todo caso, insisten en Moncloa, la ley se va a cambiar. El daño electoral que esta cuestión está haciendo “a toda la izquierda es enorme”, según varias fuentes socialistas consultadas por El HuffPost. El objetivo del Gobierno es llegar a un pacto con Igualdad, como intenta infructuosamente desde hace meses el departamento de Justicia, pero a Sánchez no le temblará el pulso. La próxima tienen que estar los ajustes negro sobre blanco para tratar de pasar página y recuperar la iniciativa política, toda vez las elecciones autonómicas y locales cada vez se ven más cerca.

Así lo ve un destacado dirigente del PSOE: “Sánchez ha defendido la ley, la ha hecho suya, la ha intentado arreglar discretamente, pero hay un momento en el que te tienes que plantar y tomar decisiones. Montero está en su propia campaña. No estamos en contra de la ley, estamos intentando subsanar sus errores. Esta crisis está generando mucho enfado, inseguridad y, en términos electorales, solo beneficia al PP”.

“¿Qué clase de feminismo es rebajar las penas a centenares de agresores sexuales a sabiendas?”, le espetó Alberto Núñez Feijóo a Sánchez en el Senado, acogiéndose a las palabras de Carmen Calvo en la SER según las cuales ella misma advirtió a Montero de los fallos de la ley cuando todavía era vicepresidenta primera.

En Génova, mientras tanto, siguen enfrascados en su política de fichajes, lanzando el mensaje de partido ganador, al que todos quieren adherirse. Si bien, algunos cargos populares reconocen en privado “el espectáculo poco gratificante” sobre el futuro de Begoña Villacís, que finalmente ha decidido quedarse en Ciudadanos. El plan para desactivar electoralmente a esta formación lo inició Pablo Casado como presidente, y tuvo su punto de inflexión en la infructuosa moción de censura en la Región de Murcia, en la que el partido naranja se sumó a los planes del PSOE. Actor principal para dar al traste con esa moción fue Teodoro García Egea, entonces secretario general.

Este fin de semana, mientras el Ejecutivo intenta por todos los medios arreglar el desaguisado de la ley del sólo sí es sí, la plana mayor del PP estará en Valencia, donde Alberto Núñez Feijóo se hará la fotografía con José María Aznar y Mariano Rajoy. Un foro al que no se ha invitado a Casado, pese a que fue él quien eligió a los candidatos a la Comunidad Valenciana y a la ciudad del Turia con los que el gallego quiere dar la campanada en las elecciones de mayo, bajo el argumento de que sólo estaban llamados a participar quienes han sido presidentes del Gobierno. Génova quiere vender “unidad”.