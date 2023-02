Montero descarta la ruptura del Gobierno por la falta de consenso con la reforma de la ley del 'sólo sí es sí'

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha descartado este viernes una posible ruptura del Gobierno de coalición pese a que haya "fuertes discrepancias" y no haya consenso con el PSOE para la reforma de la ley del sólo sí es sí.

"Siempre contemplo todas las posibilidades. No me gustaría que el PSOE pactase con el PP volver al esquema de penas de la violencia o la intimidación y, por eso, me estoy dejando la piel desde hace meses para intentar llegar a un acuerdo", ha señalado, en una entrevista en RNE.

Montero ha justificado que "por conseguir que el Gobierno pueda dar una respuesta unitaria a una ofensiva que es contra la ley". "Tenemos una discrepancia sobre cómo reformarla", ha destacado, en referencia al ala socialista.

Al ser preguntada por el posible pacto del PSOE con el PP para reformar la norma, la ministra de Igualdad ha razonado que "desgraciadamente en estos años he visto muchas veces que las leyes feministas han acabado en un debate parlamentario". "Ha pasado con dos de las tres leyes feministas que hemos aprobado", ha añadido.

"Aunque muchos llevan cuatro años queriendo ver a Podemos fuera del Gobierno y queriendo hablar permanentemente de una crisis del Gobierno, vamos a seguir trabajando", ha puesto en valor.

Irene Montero ha expuesto que si esas diferencias se trasladan al Parlamento, ella seguirá "peleando porque el consentimiento esté en el centro del Código Penal". "Yo creo que mi obligación cuando hay un momento difícil es dar la cara y estar ahí, para tratar de proteger el principal avance feminista en los últimos 20 años", ha añadido.