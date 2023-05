¿Qué deporte haría con Almeida? Lobato lanza este sutil 'dardo' al alcalde casi sin querer

Juan Lobato, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, nos abrió las puertas de su pueblo, Soto del Real, del que fue alcalde, para echarse un partido —si se le puede llamar partido a lo que sucedió— de pádel con David Andújar, presentador de la sección Prohibido hablar de política de El HuffPost, al que nos hemos empeñado en poner a hacer deporte últimamente.

Al término de eso que no sabemos si denominar siquiera "pachanga", Andújar y Lobato se sentaron en el bar del club de pádel de Soto para tomar unas aguas sin más misterio que el H2O y charlar amigablemente.

En la conversación, el presentador pidió al político que dijera a qué deporte jugaría con distintos líderes políticos. Así, Lobato dijo que practicaría yoga con Ayuso, windsurf con Mónica García y baloncesto —obvio— con Pedro Sánchez.

¿Y con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid? "Baloncesto no, vamos a salvar esa", contestó rápidamente, provocando la risa de Andújar.

"Pero haría... uf, es que tiene tantos shows haciendo deportes que me da miedo decir cualquiera...", sufrió para elegir uno el socialista.

"Yo me he sentido un poco Almeida hoy", apunta Andújar bromeando sobre su estilo dándole a la pala de pádel.

Entonces, Lobato eligió "algo delicado" como el bádminton. "Sí, que el volante no es muy peligroso", bromeó Andújar. "Evitemos tentaciones, siguió la broma Lobato.

Al margen de las bromas, Lobato explicó que tiene menos relación con él que con el resto de líderes sobre los que le habían preguntado pero que era "muy cordial". "A lo mejor hemos hablado ocho o diez veces, pero han sido muy interesante y divertidas, en algún acto o alguna visita. Ha sido educado, no diría cariñoso, porque no es la palabra, pero respetuoso", explica. "Me ha caído bien de entrada".