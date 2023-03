La reacción de Almeida al enterarse de la noticia de Ana Obregón es de ver y no creer

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dejado de piedra a muchos periodistas con su reacción a la noticia de que Ana Obregón ha recurrido a un vientre de alquiler para tener una hija.

La actriz se desplazó hasta Miami (Estados Unidos) para llevarlo a cabo y la noticia ha provocado un tsunami de reacciones en España. Un tsunami que parece no ha pasado por Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, porque Almeida no se había enterado de nada.

Los periodistas le han preguntado al alcalde de Madrid por su opinión al respecto: "Es que no sé qué noticia es esa, la verdad". "Bueno cuando me podré opinar al respecto porque la verdad es que no sé la noticia", ha dicho mientras los periodistas trataban de contarle un poco por encima lo sucedido .

"Pero, un momento, qué es lo que ha pasado. ¿Ha tenido un hijo en Miami? ¿Pero ha tenido un hijo en Miami o qué? ¿Una niña en Miami?", ha preguntado el alcalde a los reporteros allí presentes con cara de sorpresa.