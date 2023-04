Almeida sube a la tribuna, toma aire y hace algo poco visto: le aplaude hasta la oposición

El Ayuntamiento de Madrid ha vivido este martes un pleno muy especial. Era el último ordinario de la legislatura antes de las elecciones municipales del 28 de mayo, y también era el último de la portavoz socialista, Mar Espinar, que no repetirá en la próxima legislatura.

Y se han vivido momentos muy emotivos durante la sesión, ya que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, del PP, le ha dedicado palabras llenas de cariño a su rival política:

"Señora Espinar es usted del PSOE pero es usted de todos, del conjunto de la sociedad. En esta política de hoy en día se necesitan a personas como usted, que desde la defensa de sus ideas, con las que no estoy de acuerdo, es capaz de construir una sociedad mejor. Desde la defensa de sus ideas, es capaz de llegar a acuerdos y de dialogar. En esta legislatura, los 57 concejales hemos tratado de hacerlo lo mejor posible y pensando siempre en los madrileños. Usted escenifica lo que ha pasado en la legislatura. Le deseo larga vida en la política y que coincidamos muchas más veces en la política, desde nuestras diferencias. Mar Espinar es un ejemplo de que puede haber buena política aún en los tiempos que corren".

En su turno de intervención, el último en el Pleno, Espinar se ha dirigido así al regidor madrileño, al que ha hecho reír y emocionarse:

"Antes de terminar quiero detenerme un momento en usted, estimado alcalde. Gracias por el cariño y por el respeto. Gracias por su inteligencia y por no utilizarla para hacer el bien y por así dejarme espacio para hacer oposición. No volveré a traerle bolsas de basura a este pleno, pero me llevo un recuerdo imborrable de usted. Nos une el Atleti y nos unen muchas más cosas de las que se cree. Y no porque yo sea de derechas ni de buena familia, sino porque creo que hay un Almeida sensato en ese corazón aburguesado. Desde luego, ha sido un placer debatir con usted".