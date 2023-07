¿Por qué RTVE no puede dejar un atril vacío en el debate electoral para escenificar la ausencia de Feijóo?

RTVE celebrará este miércoles el último debate electoral antes de las generales del 23-J. Pedro Sánchez (PSOE), Yolanda Díaz (Sumar) y Santiago Abascal (Vox) participarán en un encuentro al que ha renunciado el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, al sólo haber aceptado en toda la campaña el cara a cara que mantuvo con Sánchez en Atresmedia.

La cadena pública, que ya celebró la semana pasada un debate a siete con los portavoces de los siete partidos con grupo parlamentario propio en el Congreso, ha publicado estos días imágenes del plató en el que se desarrollará este esperado debate "a tres". Cada candidato estará ante un atril para hablar durante unos 90 minutos de cuestiones como la economía, las políticas sociales, y los pactos de Estado y pactos postelectorales.

Algunos usuarios en redes sociales, enfadados con la decisión del PP, han pedido a RTVE que instalara un cuarto atril vacío para escenificar la ausencia de Feijóo en este debate. Sin embargo, el ente público ha comunicado que este gesto no está permitido por la Junta Electoral Central (JEC) al existir una sentencia del Tribunal supremo al respecto.

Y es que una situación similar ya se dio en las elecciones autonómicas de 1999. Canal Sur celebró por entonces un debate en el que el PP se negó a participar, por lo que la corporación televisiva quiso dejar el atril de los populares vacío. El PP se quejó y la Junta Electoral Central le dio la razón al considerar que asistir a un debate o no "era un derecho que le correspondía en exclusiva, y no podía penalizarse informativa y políticamente su decisión de no participar". Asimismo, señaló que "la emisión de los debates, haciendo patente la no participación de un partido mediante la colocación de una silla vacía, o de cualquier otro modo, suponía una penalización informativa y política contraria a los principios de respeto al pluralismo político y a la neutralidad informativa". El Tribunal Supremo apoyó meses después esta decisión y señaló en una sentencia que no se puede "penalizar" la no participación de un partido en un debate.

No es la primera vez que un candidato a la presidencia del gobierno no acude a un debate televisado. En las elecciones de 2015, Soraya Sáenz de Santamaría participó en representación de Mariano Rajoy en el único debate a cuatro que se celebró antes de esos comicios. El entonces presidente solo debatió con Sánchez en un 'cara a cara' gestionado por RTVE y se negó a ese 'encuentro' a cuatro con Sánchez, Iglesias y Rivera.