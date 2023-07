Quién es Marcial Dorado, el narco con el que Feijóo iba en yate hace treinta años

Marcial Dorado es el gran fantasma en la carrera política de Alberto Núñez Feijóo. El candidato del PP a la presidencia del gobierno en las elecciones generales del 23-J, que se celebran este domingo, se ha visto obligado de forma recurrente a explicar las fotografías fechadas en 1995 en las que se le ve a él en compañía del narcotraficante a bordo de un yate durante un plácido día de verano. El "cansino" tema, que esgrime la oposición para intentar tumbarle, se ha convertido en la gran mancha y el epicentro de las sospechas de un candidato que siempre ha buscado salvaguardar una imagen de moderación, responsabilidad y buena gestión.

Pero, ¿quién es Marcial Dorado y por qué Feijóo era su amigo? Nacido en 1950 en Cambados (Pontevedra), Marcial era hijo de una sirvienta que trabajaba en casa del "patriarca" tabaquero Vicente Otero. Fue así como comenzó a tejer vínculos con uno de los 'capos' del contrabando de tabaco. A los 24 años, Marcial ya pilotaba lanchas motoras de alta velocidad para ayudar a Vicente Otero en esta labor por entonces no perseguida. Dorado ganó mucho dinero y acabó creando un gran emporio empresarial: bodegas, inmobiliarias, gasolineras... Hasta le tocó la lotería en 1998.

En 1990, Dorado era protagonista de numerosos medios por ser el mayor contrabandista de tabaco del país y fue detenido en la denominada Operación Nécora contra el narcotráfico (aunque luego quedó libre de cargos). Todo el mundo en las Rías Baixas conocía que Dorado era el capo de uno de los clanes delictivos que operaban en la zona.

Fue en ese momento cuando Feijóo y Dorado comenzaron a tener amistad. Les presentó un chófer de la Xunta, testaferro en negocios del capo, y desde entonces compartieron numerosos viajes, cenas... y viajes en yate. El pasado miércoles, pese a que había información publicada al respecto, Feijóo dijo desconocer las actividades ilegales de su entonces amigo. “En aquel momento no tenía acusación por ello. Ahora es más fácil saber cosas porque hay internet y Google. Hasta que yo le conocí, este señor no tenía ninguna causa por el narco”, dijo.

Cuando las fotografías de uno de sus paseos en Yate vieron la luz, ya en 2013, Feijóo negó haber mantenido una relación de amistad con Dorado pese a sus numerosos encuentros y viajes juntos. Fue años después, en un programa de 'Salvados', cuando Feijóo intentó justificarse. "Esas fotos son, cuando menos, difíciles de explicar", admitió ante Jordi Évole. En la misma entrevista, el dirigente popular reconoció por fin haber mantenido una relación de amistad con el contrabandista y también que conocía las sospechas que recaían sobre él. "Es evidente que en Galicia sí se sabía que había personas que se habían dedicado al contrabando de tabaco, eso sí lo sabía, no se lo puedo ocultar, pero alguna relación o algún asunto pendiente de la justicia... jamás tuve conocimiento de que lo tuviere”, explicó.

Évole le recordó entonces las numerosas veces que el nombre de Marcial Dorado había salido en la prensa regional y nacional vinculándolo al contrabando o al narcotráfico. “Si usted me dice 'es usted un ingenuo', a estos efectos, no tenga la menor duda", expresó.

Dorado acabó condenado condenado por narcotráfico en 2009 y blanqueo de capitales en 2015. Durante el proceso se le embargaron propiedades vinícolas, casi doscientas propiedades inmobiliarias, y cuentas en Suiza, Portugal y las Bahamas En 2020, obtuvo el tercer grado.

En alguna de sus otras escasas intervenciones hablando sobre este asunto, Feijóo ha asegurado que el contrabandista y él rompieron su amistad en 1997. Sin embargo, el juez instructor del caso que ordenó la detención de Dorado, José Antonio Vázquez Taín, asegura que hubo conversaciones telefónicas entre ambos más allá de 2001. Un extremo que, en 2020 y también en Salvados, el propio Marcial Dorado admitió. "La última vez me llama él para comer. Y quedamos. Año 2001”, dijo. También aseguró que fue él y no Feijóo quien dejó de contactar con él "porque se relacionaba muy alto". Eso sí, lamentó profundamente que el dirigente popular hubiera negado durante tantos años la amistad que mantuvieron. "Yo me consideraba amigo de Feijóo y duele que lo niegue", dijo.