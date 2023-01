La rajada de Revilla tras las palabras de Belarra: "Me tiene aterrado"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha estado en Espejo Público para hablar de su nuevo libro, Toda una vida, y ha aprovechado la entrevista para criticar a Unidas Podemos.

La primera contra la que ha arremetido ha sido Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Ha confesado que le tiene "aterrado", especialmente tras su crítica al presidente de Mercadona, Fernando Roig.

"Dice que es un despiadado capitalista a un señor que tiene 100.000 empleos. Resulta que los trabajadores de Mercadona son los que más ganan, pero ¿cómo un ministro puede llamar a un empresario con 100.000 puestos de trabajo despiadados capitalista? Eso crea un desánimo, porque es un hombre que ha creado una empresa española que compite con multinacionales del mundo", ha afirmado el presidente cántabro.

Revilla también ha calificado como "inadmisibles" las declaraciones de Irene Montero sobre los jueces: "Esto de meterse con los jueces... Hay de derechas y de izquierdas, pero el conjunto es la garantía del tercer poder que es el judicial".

También ha confesado que nunca se ha reunido con Belarra, igual que tampoco lo hizo con Iglesias, pero sí con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: "Me pidió una entrevista y es muy amable y muy simpática con ese acento gallego". Además, ha reconocido que le dijo que Podemos no le gustaba y ha adelantado que cree que el nombre de la formación morada no aparecerá en la papeleta de Díaz en las próximas elecciones.

"Si pretenden que el nombre de Podemos aparezca en la papeleta de esta señora estoy seguro que no porque ella no está con este grupo inexperto. Ella tiene más experiencia, ha sido parlamentaria y se ha fajado con Feijóo", ha asegurado.

Revilla también ha añadido que los dirigentes de Podemos "han llegado con una manifestación multitudinaria en Sol" y ha comentado que "Pedro ha tenido que tragar con esta mochila, aunque a él le hubiera gustado haber hecho un pacto con Rivera",.