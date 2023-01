Nunca una palabra dijo tanto: Revilla define el futuro de Podemos con este término

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, nunca tiene problemas para dar su opinión de temas de todo tipo, especialmente sobre cuestiones políticas. Ahora, en un reportaje del diario El Mundo, el dirigente cántabro ha sido tajante sobre el futuro de Unidas Podemos, que ha definido como "finito".

Revilla ha afirmado que la vida política de la formación morada se ha terminado y ha criticado a los ministros del partido. "Podemos se ha acabado, finito. Esa gente que son ministros y ni se sabe qué hacen. ¡Venga, hombre!", ha asegurado.

El cántabro también ha reconocido que asesoró al presisdente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se quedó fuera del PSOE. "Le ofrecí financiarle yo, es un resistente de cojones, le dije: '¿Tú no tienes 2.000 tíos que te pongan 50 euros? Pues coge el coche, joder'", ha confesado.

Además, en la entrevista, también ha reconocido que le gustaría que el sistema electoral español fuera de circunscripción única. "Un hombre, un voto", ha descrito.

De esta manera, él podría presentarse a la presidencia del Gobierno, ya que en su opinión tendría opciones de conseguirla: "Los andaluces me votarían como locos, ¡como locos! Y los catalanes, me adoran, porque les doy unas hostias".

Para ejemplificarlo ha recordado cuando le dijeron que si tenía valor para ir presentar su libro a Barcelona en Sant Jordi. Lo hizo. "Me senté a las nueve y me levanté de allí a la una de la mañana. Nunca me habían querido tanto", ha indicado.

"Les digo que el Procés ese fue todo porque robaron los Pujol, eso les jode, pero también reconozco su singularidad, porque la quiero también para mí. Ay, si yo tuviera una lengua. Bueno, la tengo, el español, que nació en mi tierra", ha afirmado, antes de acabar con un tajante "soy más español que nadie".