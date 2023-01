Revilla desvela la que le hizo Pedro Sánchez en un restaurante: "Espero que no le siente mal"

Miguel Ángel Revilla ha vuelto a ir a divertirse a El Hormiguero y es ya la persona que más veces ha acudido al programa nocturno de Pablo Motos en Antena 3. El presidente de Cantabria, que este lunes ha celebrado su 80 cumpleaños, ha desvelado una curiosa anécdota con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se olvidó de pagar" en un restaurante.

"Espero que no le siente mal. Yo pasé un momento muy jodido a cuenta de eso", ha comentado antes de contar la anécdota a la que le ha dedicado un capítulo de su nuevo libro.

Ha empezado explicando Revilla que todo esto ocurrió cuando Sánchez estaba en plena guerra con parte del PSOE y con Susana Díaz. En esos tiempos, el presidente de Cantabria defendió a Sánchez en los platós de televisión y éste quiso agradecerle el gesto con una invitación por no contribuir a acabar políticamente con él.

Primero le dijo de ir a comer a su casa pero finalmente quedaron a comer en el Asador Donostiarra. Ha explicado Revilla que llegó casi una hora tarde al encuentro porque se retrasó su avión y que cuando llegó, Sánchez ya le estaba esperando en un reservado.

"Él ya estaba con una botella de Ribera del Duero de Cepa 21. Bien. Estaba comiendo algo que eran unas tapas y tal. No sé si era chistorra y se había pedido un chuletón", ha contado.

La comida se alargó hasta las 16:30 y Sánchez le dijo "con buen criterio" que él salía primero del restaurante para que nadie los viese juntos. Tras 10 minutos de espera, Revilla se dispuso a dejar el local: "Me tomo el café, un chupito y salgo con el trolley por el pasillo tranquilamente y cuando estoy en la puerta y la gente 'Revilla, Revilla', digo 'coño, una foto que me piden'. Pero que veo que viene con una cosa blanca así y no me decía adiós".

Y, efectivamente, el camarero le entregó la cuenta que Sánchez no había pagado. Revilla se disculpó diciéndole al camarero que él no había reservado y que iba invitado pero claro, alguien tenía que pagar.

Finalmente, fue Revilla el que pagó los 98,50 euros que costó la cena. Ha reconocido que es la primera vez que lo cuenta: "Hay dos opciones: se le olvidó o esta gente están en un nivel que es un honor que te vengan a comer y pagues tú".

"Pedro te debe 98 euros", ha zanjado Pablo Motos ante las risas del público.