Primeras reacciones socialistas ante la carta de Pedro Sánchez: "¡Ánimo y fuerza, Presidente! ¡No pasarán!"

La noticia ha saltado a las 19:09 de este miércoles, cuando el presidente del gobierno Pedro Sánchez, a través de un comunicado publicado en su cuenta de X, ha anunciado que necesita "parar y reflexionar"; después de que durante la mañana se conociera que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias contra su mujer, Begoña Gomez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada.

El presidente ha tildado estos "ataques" de "falsedades". En el mismo comunicado ha anunciado que cancela su agenda y que el próximo lunes se dirigirá de nuevo a todos los españoles para informar sobre la decisión que tome respecto a continuar ejerciendo o no como presidente del Gobierno.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Uno de los más rápidos ha sido el secretario de política federal socialista, Patxi López, quien ha querido mostrar su apoyo al presidente "ahora más que nunca", y ha respaldado a Sánchez en nombre de todos los socialistas. "Los Socialistas estamos con nuestro Presidente. Pedro Sánchez representa la dignidad y el coraje que se necesita frente a una derecha inmoral y dispuesta a todo. ¡Ánimo y fuerza, Presidente! ¡No pasarán!"

"No todo vale en política"

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, también ha utilizado su cuenta de X para mostrar su máximo apoyo al presidente del gobierno con un breve pero contundente mensaje:

"No todo vale en política. Tenemos un presidente de primera. Ni él ni su familia merecen esto. Pero España tampoco. Un abrazo enorme, presidente", reza el post de la dirigente y muy cercana a Sánchez

Santos Cerdán, en la misma línea: "La verdad siempre se abre camino

Por su parte, el mensaje del Secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, se ha dirigido ido en la misma línea que el de Ribero, aunque yendo más allá, al culpar a la derecha liderada por Núñez-Feijóo, como principal responsable de la situación actual de Sánchez:

"No hay línea roja que la derecha de este país no esté dispuesta a cruzar. No todo vale, ni en la vida, ni en la política. España no se lo merece, y su democracia, tampoco. La verdad siempre se abre camino. Todo mi apoyo y mi cariño, presidente."