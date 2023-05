Rita Maestre: "Si el PP tuviera que elegir candidato ahora, no sería Almeida"

No hay candidato a unas elecciones que no se presente a toda prisa a una entrevista. Y no va a ser distinto el caso de Rita Maestre, que además de la campaña —"va muy bien, estoy con muchas ganas", dice sobre ella—, tiene otro asunto importante del que encargarse: su hija recién nacida.

La candidata de Más Madrid al Ayuntamiento de Madrid dedica los instantes previos a la entrevista a atender un mensaje en su teléfono móvil. "Perdón, que estoy con un tema de la niña", se disculpa. "Venga, concentración, entrevista", dice al poco. "Es que estoy en modo multitarea, estaba comprando biberones online", confiesa entre risas.

Estamos a dos días de que se cumpla la primera semana de la campaña electoral, las encuestas apuntan a que Maestre podría disputarle seriamente la Alcaldía a José Luis Martínez-Almeida, el candidato del PP y actual regidor. Algunos sondeos hablan de que el vuelco sería cuestión de apenas un escaño.

Llevamos ya una semana de campaña, ¿cuáles son sus sensaciones?

Pues son muy buenas. Son también buenos datos los que vienen desde las encuestas. Lo que nos dicen los datos y las sensaciones, tan importantes en campaña si sabes leer la calle y el tono de la campaña, es que va como un cohete, que somos la única formación que sigue subiendo en las encuestas, que somos la única alternativa a los gobiernos del PP. Y, sobre todo, que en Madrid la campaña de Almeida y del PP está cada vez más desinflada. Es una campaña sin ideas ni ánimo, arrastrando los pies y que tiene que ver con unos resultados en las encuestas negativos y una percepción ciudadana transversal sobre que Almeida ha sido un alcalde bastante nefasto en casi todos los sentidos de la vida de Madrid.

¿Qué le parece que a 12 días de las elecciones estemos hablando de ETA?

Que hay algunos que no quieren hablar de Madrid. Nosotros hemos sido muy claros en esta cuestión, pero también sobre que quien intenta desviar de forma constante la atención sobre otras cuestiones es que no tiene un proyecto que ofrecer en Madrid. Se les llena el tiempo de hablar otra cosa porque no tienen nada que ofrecer, ni Almeida ni Ayuso, en términos de gestión. No hay ninguna gran medida o proyecto que Almeida pueda decir, después de cuatro años, esto lo he hecho yo. Como no lo puede decir y tiene que evitar que se le sigan acumulando los problemas, pues recurre a hablar de cualquier otra cosa.

¿Cree que esto pueda beneficiar al PP y perjudicarles a ustedes?

Desde luego ellos van a intentarlo, porque es una formación que siempre ha hecho política, y de la peor, en torno a una cuestión tan dolorosa y tan terrible como fue el terrorismo en España. Les ha importado poco la memoria de las víctimas y su uso para sus intereses partidistas. Creo que esta campaña se les está haciendo muy larga. Almeida está muy callado, intentando pasar desapercibido. Ni siquiera anuncia sus actos, los hace en la calle y coloca dos filas de sillas con sus asesores, literalmente, asesores y concejales. Esta es la campaña de un alcalde que se presenta a la reelección. Lo hace desde una debilidad muy clara, con mucha desgana y con muy poco ánimo de victoria.

Esta semana han presentado el lema "Madrid es la hostia", ¿puede explicar esta campaña?

Es una forma de decir que nos gusta mucho Madrid, de romper con esa caricatura que quiere hacer el PP de la izquierda, por la cual si criticas algo de lo que va mal en Madrid, si hablas de las listas de espera, de que no hay pediatra en tu centro de salud, de la suciedad en las calles, es que no amas Madrid. Intentan poner en el mismo nivel Madrid y sus gobiernos. Eso hay que romperlo. Sus gobiernos son nefastos y Madrid es estupendo y puede ser mucho más estupendo cuando tenga gobiernos que trabajen para la mayoría de la población y no para sus intereses o una parte muy pequeña de privilegiados de esta ciudad.

¿Qué diferencian los autobuses actuales de los de alta velocidad con los que quiere reducir un 20% el tráfico en la capital?

Son un sistema de autobuses de alta velocidad, entendida como la velocidad comercial a la que se mueve el Metro de Madrid. Son tranvías que circulan a la velocidad del Metro por unas plataformas, unos carriles separados del resto del tráfico. Esa es la razón por la que van más rápido, no porque tengan mucha velocidad, sino porque quitamos los obstáculos que que normalmente son parte de un atasco. Son autobuses que funcionan en 50 ciudades europeas, desde Lyon a Vitoria, y que son muy eficaces en permitir ese trasvase entre tráfico privado y el tráfico en transporte público. Y es un tipo de obra más fácil y más barata que un Metro, y por lo tanto se va a poner en funcionamiento mucho antes.

¿Por dónde circularía?

Hemos presentado un plan que contempla once líneas, algunas de las cuales cruzan de norte a sur y de este a oeste la ciudad. Pero sobre todo nos interesa aquellas que conectan los barrios de Madrid que están muy cerca en el mapa, muy cerca en coche, pero muy lejos en transporte público. Para llegar de Usera a Carabanchel tienes que pasar por el centro de la ciudad, mientras que en coche tardas diez minutos. Y está muy pensado para conectar algunos de los barrios de la ciudad que llevan mucho tiempo desconectados. Desde el Ensanche de Vallecas al centro tardas una hora en transporte público y 20 minutos en coche. Podemos hacer mucho más para que el transporte público sea una opción eficaz y realista para quien quiera dejar el coche. Por no hablar de lo que pasa en Montecarmelo, en Las Tablas, en el PAU de Carabanchel o en el Cañaveral, donde sólo tienen un autobús que les conecta con Madrid.

Si gana, ¿quiere aplicar más restricciones al tráfico para controlar la contaminación? ¿Recuperar el espíritu de Madrid Central?

Hay que recordar que el alcalde se presentó a las elecciones con un cartel que decía "el 29 de mayo de 2019 se acaba Madrid Central" y que esa promesa se la ha comido con patatas por un conjunto de acontecimientos. En la práctica, lo que ha hecho Almeida con Madrid Central es mantener el calendario de ampliación contemplado en el Plan A de calidad del aire que aprobamos en 2017 y cambiarle el nombre, consciente de que sus votantes y su electorado no está particularmente contento con que haya transformado radicalmente su política de movilidad. Los únicos datos de los que puede sentirse orgulloso y de los que saca pecho, son los que han provocado esas políticas de restricción a los coches más contaminantes, contra las que Almeida hizo campaña, pero que le han dado los únicos datos de los que puede enorgullecerse. Yo, a diferencia de Almeida, pienso lo mismo siempre y soy franca y honesta en las elecciones.

Por eso, lo que creo que tenemos que hacer es una siguiente fase. Las restricciones fueron necesarias y suficientes, y el siguiente paso es la transformación del transporte público y la movilidad. Una vez que Madrid Central funciona en el conjunto de la M-30, lo siguiente es cómo garantizamos desde el Ayuntamiento que los ciudadanos eligen el transporte público porque es más rápido, más barato y más eficaz para moverse por la ciudad que el coche. Esa es una responsabilidad de los gobiernos y tendremos que poner encima de la mesa las propuestas y después desarrollarlas para que esa elección entre coche y transporte público no se haga necesariamente por ideología, sino porque es una alternativa realmente eficaz para los ciudadanos.

Una de sus propuestas en materia de movilidad también es el desmontaje del scalextric de Vallecas, una reivindicación histórica de este barrio. Almeida se opone porque dice que "es la M-30". ¿Es eso así? ¿Qué proponen ustedes?

Hoy unas vecinas del centro de mayores del Puente de Vallecas me han dicho, "¡Rita, el scalextric!". Eso lo llevo yo de número uno de la lista de cosas a hacer cuando lleguemos a Cibeles. Se puede hacer y hay que invertir dinero, pero si lo hemos invertido en otras zonas de Madrid, Almeida tiene que explicar por qué en Vallecas no compensa y en otras zonas de la ciudad sí. Compensa. Hay que hacer una transformación integral de la zona, derribar ese puente que no une nada, reducir la capacidad de la vía, soterrar una parte del tráfico que pasa en superficie ahora mismo y hacer una reforma integral de todo el espacio: poner canchas deportivas, verde, ampliar aceras, un carril bici y por allí pasarán dos de las líneas de autobuses de alta velocidad. Porque los vecinos del Puente de Vallecas se lo merecen, porque llevan décadas soportando humos y contaminación debajo de sus casas. Es el momento de que estén en igualdad de condiciones que el resto de vecinos de Madrid.

Los vecinos de la A-5 también es otra reivindicación histórica, su soterramiento.

Esa es otra de las muy pocas promesas de Almeida en 2019 y como todas ellas, sin cumplir. Llega a las elecciones sin haber movido un sólo metro cúbico de tierra en el entorno de la A-5. Los vecinos de Batán y Campamento llevan años esperándolo y creo que tiene que ser una prioridad para el siguiente gobierno. Nosotros presentamos nuestro proyecto hace dos años, que contempla una reducción drástica de los coches que pasan en superficie, dejando un par de carriles, el soterramiento de la mayor parte del tráfico, sobre todo del transporte público, y la reforma integral de esa zona. Cuando vas por la A-5 es sorprendente ver casas pegadas literalmente. Y te preguntas cómo construyeron las casas ahí. Es que esas casas antes tenían delante parques, acera y espacios abiertos. Esa enorme autopista llegó después de las casas y casi se subió encima de ellas. Por eso tenemos que volver a la situación anterior.

¿Qué puede hacer una alcaldesa en un tema como la vivienda? ¿Está a favor de regular los precios del alquiler?

Hay que hacer mucho, hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo ya. Nosotros tenemos un proyecto que son dos ces y dos erres: comprar, construir, regular y rehabilitar. Hay que comprar vivienda ya construida, tanto individuales como inmuebles completos, además de suelo. Hemos presentado una propuesta para que el Ayuntamiento tenga compra preferente en compraventas de edificios o suelo, y compre a precio de mercado para incorporar rápidamente muchas viviendas al parque público. Hay que construir vivienda pública: 15.000 viviendas en tres mandatos, a razón de 5.000 cada cuatro años. Hay que rehabilitar una parte del parque que ya existe y hay que regular el precio de la vivienda. Por supuesto que hay que regularlo. Es la única solución para el problema del presente. Construir y comprar es poner granitos de arena para que el problema de la vivienda se deshaga. Pero el problema de quien mañana tiene que pagar un alquiler de mil euros por un piso de 40 metros cuadrados es para mañana y eso se resuelve impidiendo que el precio de la vivienda siga subiendo.

Reyes Maroto, del PSOE, también propone regular los precios pero de forma temporal. ¿Ustedes están de acuerdo en que sea temporal o prefieren que sea permanente?

Desde luego, tendría que ver con la evolución del mercado de la vivienda y de los precios. Pero teniendo en cuenta la inercia inmobiliaria de nuestro país, nuestra tendencia a las crisis cíclicas de precios de vivienda hinchados. Cuando además más se estaba construyendo, hay que deshacer esta idea de que construir más necesariamente va a llevar a que bajen los precios, porque en la crisis de 2008 en España se construía tanta vivienda como en Francia, Alemania e Inglaterra juntos, y el precio no hacía más que subir. Teniendo en cuenta que somos un país con tendencia a las burbujas inmobiliarias, las herramientas de la regulación hay que tenerlas siempre a mano.

Esta semana David Trueba en El País hablaba de que Madrid se está "barcelonizando": "Con hordas de turismo masivo, de despedida de soltero, barra barata, piso clandestino y terracita cálida por supuesto que da dinero en el balance general, pero nos precipita al hoyo", aseguraba. ¿Qué se puede hacer contra este modelo?

Es importantísimo que el centro de Madrid no se convierta en un parque temático sin vida y sin vecinos. Para eso es importantísimo garantizar que los vecinos se queden en el centro de la ciudad, en los barrios más turísticos y, con ellos, el comercio local y de proximidad, y todos los servicios públicos de la vida real de los vecinos en Madrid. Hay ahora mismo 15.000 viviendas turísticas en el centro de la ciudad contra los que el Ayuntamiento no ha hecho nada, han permitido que sigan desarrollando su actividad al margen de la propia ley del Ayuntamiento. Hace poco estaba dando un paseo por la plaza de Santa Ana con vecinos y me señalaban en qué casas vivían vecinos, porque todo lo demás alrededor eran pisos turísticos ilegales. ¿Qué se puede hacer? Garantizar que las viviendas son viviendas y no hoteles, por tanto, perseguir las viviendas turísticas ilegales y fomentar que los vecinos se queden. Es una de las cuestiones fundamentales que hay que abordar, que los barrios con más identidad madrileña, que representan mejor lo que ha sido la historia de Madrid, no se conviertan en un parque temático en el que no hay vecinos, no hay vida, y deja de haber historia.

Si gana, ¿cuál sería la primera medida como alcaldesa?

Empezaría con el primer papel para desmontar el scalextric del Puente de Vallecas, pero a la vez tendría que ponerme rapidísimamente a trabajar para abordar el problema de la emergencia climática en los colegios de Madrid. Hay que empezar rapidísimo, cuanto antes. Las sombras, los toldos, la climatización. En junio de este año nuestros hijos e hijas no pueden estar ya achicharrándose, porque los colegios son los únicos edificios de la ciudad donde hace más calor dentro que fuera. Eso no puede ser y eso es competencia de los gobiernos.

Las encuestas apuntan a victoria de Almeida, aunque sin mayoría, dependiendo de la ultraderecha. ¿Se ve ofreciendo un pacto para evitar esta situación?

Las encuestas pronostican que estamos a pocos miles de votos de cambiar ese gobierno y eso es posible porque en Madrid ya lo hemos hecho. Lo podemos hacer porque tenemos enfrente a un rival que está muy debilitado. Es evidente que si el PP tuviera que elegir candidato ahora a la Alcaldía de Madrid, no sería Almeida, al que no quieren en su partido, al que no quiere su jefa y al que tampoco quieren sus vecinos. Actos vacíos y una agenda de perfil bajo para que nadie se acuerde mucho de cómo se llamaba el tipo este que se supone que es el alcalde. Lo principal de las encuestas es que es posible ganar el Ayuntamiento y que hacen falta algunos miles de votos para lograrlo.

Con un PP que se ha caracterizado por el negacionsimo climático, que ha intentado cargarse el Orgullo, que se ha negado a poner la bandera LGTBI en Cibeles, que ha tratado de talar el máximo número de árboles posibles. Pues desde luego me parece muy difícil formar cualquier tipo de acuerdo. No lo ha sido posible a lo largo de estos años y es muy difícil hacerlo en los próximos.

Como en otros lugares del país, parece que será clave qué representación obtenga Podemos, ¿por qué no ha sido posible, otra vez, la unidad?

Porque los partidos políticos que son autónomos y distintos tienen el derecho de presentarse como tales. Después pueden producirse coaliciones o pactos de Gobierno, pero Más Madrid es una fuerza progresista, moderna, verde, muy transversal, que busca que una ciudadanía muy amplia viva mejor, y que es el partido más votado de la ciudad de Madrid. Ese proyecto tiene la autonomía suficiente como para presentarse solo a las elecciones. Creo que no podríamos estar hablando de que estamos a pocos miles de votos de ganarle la Alcaldía a Almeida si me hubiera dedicado durante los últimos cuatro años, en vez de patearme la ciudad de arriba a abajo, a hacer acuerdos de despacho o a pelearme con unos o con otros por una lista.

Entiendo que no estuvo nunca encima de la mesa una posible candidatura de unidad.

Como digo, somos un espacio político autónomo y distinto. En ese sentido, respetamos por supuesto a todos los demás. Yo no he dicho ninguna mala palabra sobre ninguna persona o proyecto con el que tenga que ponerme de acuerdo al día siguiente de las elecciones y no lo voy a hacer tampoco ahora.

¿No teme que haya gente de izquierdas que pueda castigarles por esta desunión?

Lo que castigan los votantes son los bandazos, la falta de proyecto, las promesas incumplidas, la falta de credibilidad, de sinceridad. Y premian los proyectos y las personas que van de frente, que dicen lo que piensan, que no cambian de opinión y que trabajan. Eso es lo que puedo poner encima de la mesa después de cuatro años de una oposición en la que no hemos parado de trabajar, en la que nos hemos currado el trabajo de calle, de barrio, que es el que realmente importa en la política municipal, y en el que no hemos parado de hacer oposición a un Gobierno nefasto del PP, Ciudadanos y de Ortega Smith.

Si depende del PSOE que usted sea alcaldesa y se lo exige para su apoyo, ¿tendría algún problema en que Reyes Maroto fuera su vicealcaldesa?

Gobernamos en Madrid de 2015 a 2019 con el PSOE apoyando desde fuera. Habrá que ver cómo quedan las cosas, pero desde la primera hora y sin ninguna duda, por supuesto que vamos a gobernar con los partidos que hagan falta para poner en marcha un gobierno progresista en Madrid. No hay ninguna duda. Creo que he demostrado en la legislatura en la que fui portavoz del Gobierno de Carmena que tengo capacidad de llegar a acuerdos, de negociar, consensuar y llegar a puntos comunes con personas y partidos diferentes. Lo hice como portavoz y espero hacerlo también como alcaldesa.

¿Le influyen las encuestas durante la campaña?

Las encuestas, más que una sola, son importantes en su conjunto. Me fío de las tendencias que dibujan. Me fío y me da tranquilidad saber que somos la alternativa al PP, que vamos creciendo en las encuestas, que nuestra campaña va hacia arriba mientras que la del PP está deshinchada, se va desinflando con el paso de los días. La campaña se le hace larga a Almeida y a mí se me hace corta. Por lo tanto, las encuestas en ese sentido sí que sirven para ponerte una serie de guías del camino. Pero más importante que esas encuestas es la encuesta de la calle y ahí notamos todos un entusiasmo y una esperanza creciente. La gente por la calle te dice "Rita, ¿es posible, no? Estamos cerca". Y eso sí que da ánimos.

Lleva ya ocho años en el Ayuntamiento de Madrid, ya sea en el propio Consistorio o en la oposición, ¿cómo ha cambiado Rita Maestre desde su llegada hasta ahora?

Pues confío todavía más en las instituciones y en los gobiernos como herramientas útiles para cambiar las cosas. Yo empecé a hacer política, sin que fuera parte de mi proyecto vital, creyendo que las administraciones y los gobiernos son útiles. Estudié Ciencias Políticas porque me gustan las políticas públicas, me gusta lo que desde los gobiernos se puede hacer. Eso, que ya creía en ello cuando llegué al Ayuntamiento, desde luego, ocho años después, cuatro de gobierno y cuatro de oposición, me reafirmo mucho más. Me conozco como la palma de mi mano la ciudad. No hay barrio, no hay distrito que no me haya pateado en estos años. Y también me conozco el Ayuntamiento como la palma de mi mano. ¿Qué diferencia hay? Que yo ya no soy nueva en Cibeles. Llego conociéndola y conociendo Madrid. Eso es una experiencia para gobernar con la que llego asentada y que me hace sentir muy fuerte para la responsabilidad enorme que sé que es gobernar la capital de España.

Precisamente en Cibeles se entregaron el otro día las Medallas de Oro de la Ciudad de Madrid, ¿qué le parecieron las palabras de Ana Rosa Quintana sobre el barrio de Usera?

Completamente fuera de lugar. Desagradables, maleducadas y, por supuesto, racistas. Usera era y es un barrio trabajador. Era y es un barrio esforzado. Era y es un barrio obrero. Era y es un barrio lleno de vecinos que, vengan de donde vengan, trabajan cada día por abrir sus negocios, por ir a trabajar, por pagar sus alquileres, por pagar las extraescolares o el comedor de sus hijos en el colegio. Es un barrio que, como todos, pero muy especialmente los del sur, se merece todo el respeto de quien habla en público y no esas muestras de desprecio.

Dígame algo bueno de Almeida.

Bueno, yo tengo un trato cordial con él porque es llevable. No es una cualidad suficiente para ser alcalde de Madrid, pero es una cualidad que se puede señalar de él.

¿Qué piensa hacer cuando acabe la campaña y pasen las elecciones? ¿Algún plan para desconectar?

No sé si voy a tener mucho tiempo de desconexión, pero justo hoy hablaba con una amiga si tendré tiempo para subir a la montaña de Madrid, hacer un poco de sierra en medio de esta vorágine el día de reflexión o el propio día de las elecciones, para que no se haga muy largo. O al día siguiente. Un subir a La Pedriza y bajar, que siempre te abre un poco los pulmones y la mirada y la vista y el corazón, y volver con más fuerzas.