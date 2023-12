Sánchez llama al diálogo y le pide a la derecha que empiece a trabajar 

Europa Press via Getty Images

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la política útil y al diálogo entre las distintas familias políticas, y le ha pedido a Feijóo más acuerdos y menos insultos, este sábado, en una convención política del partido socialista, en Santiago de Compostela, en Galicia.

"La política no es destruir, es construir, no es un monólogo, es un diálogo, es acordar y no un berrinche permanente", ha señalado Sánchez. Esta referencia la lanzaba directamente contra el Partido Popular, al que le ha recriminado los 20 días y las 100 manifestaciones: "Las elecciones ya pasaron, ahora taca trabajar durante 4 años".

Respecto a los insultos, que el presidente del Gobierno ha echado en cara al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se encontraba "enfermo mental" y al líder de Vox, que le tachó de "psicópata y de llevarnos camino de una dictadura".

Sánchez, después de añadir todas las referencias que le había hecho la derecha, ha puntualizado: "Citando a un gran político polaco que el problema de flirtear con la extrema derecha es que acabes pensando como ella".

Los logros y objetivos de Sánchez

El presidente ha sacado pecho de haber pactado con sindicato y patronal la reforma laboral, de haber puesto de acuerdo a los centros educativos y científicos para la reforma educativa y sobre los pactos llevado a cabo en pandemia.

Pedro Sánchez también ha explicado los objetivos que tiene para los siguientes cuatro años, como acordar el artículo 49 para dar dignidad a las personas con discapacidad, desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y aprobar una fiscalidad para las comunidades.

Respecto a Galicia, ha señalado, entre otras cosas, la importancia de poner la Agencia de Inteligencia Artificial en A Coruña, "porque construir país es acercar las intuiciones a los ciudadanos vivan donde vivan, porque eso es garantizar la igual de oportunidades".

Besteiro, candidato para la Xunta

El presidente del partido socialista en Galicia, Jose Ramón Gómez Besteiro ha señalado que están preparados para ganar las próximas elecciones, "y siento algo que hace mucho que no sentía, un sentimiento de compromiso e ilusión". Besteiro ha cifrado la asistencia al evento en 1.000 personas.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha puntualizado que "el PSG va a elaborar un proyecto para el próximo año en la junta de Galicia, con Besteiro como presidente. El mundo está cambiando y Galicia tiene que participar, hacia el progresismo, una nueva etapa y una nueva forma de construir Galicia. Estamos con las medidas de Pedro Sánchez trazando una senda extraordinaria".

El proyecto gallego irá en línea con el de Pedro Sánchez, ha añadido Caballero, "para la gente joven, para la gente mayor y para la gente que cobra el salario mínimo, como otras tantas en favor de tanta gente en España, Galicia y los municipios gallegos", de cara a las elecciones de la Xunta de Galicia en el año 2024.

Una parada en el astillero

Sánchez, previo al encuentro del PSG, también ha presidido esta mañana en el astillero de Navantia en Ferrol el acto de inicio de la ejecución de la nueva fábrica digital de bloques del recinto.

"Ferrol sabe construir barcos", ha concluido el presidente del Gobierno, que ha hecho mención a la "tradición histórica" ferrolana en el sector naval, "una ciudad volcada en el mar y querida en nuestra Armada".