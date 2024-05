'Cenando con Pablo' cuenta lo que le ha pasado en un gimnasio de Cataluña: es de lo más comentado del día

El creador de contenido Pablo Cabezali, conocido en redes como Cenando con Pablo, ha dado mucho que hablar en X, antes Twitter, al contar lo que le ha ocurrido en un gimnasio de L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona.

El influencer gastronómico ha explicado que mientras estaba haciendo deporte se le ha acercado un monitor y le ha dicho que con esa ropa no podía entrenar: "Lo primero que me ha venido a la cabeza es que era un seguidor que me estaba vacilando".

"Resulta que es cierto. Juraría que estamos en 2024. Ropa de entrenar del Gold Gym, comprado en el Gold Gym de Los Angeles y resulta que no se puede venir con esto. Dudo que en los términos y condiciones del gimnasio lo ponga y dudo que sea legal", ha añadido.

Ha lamentado que desde el centro deportivo se fijen en cómo va vestido y no lo hagan en mantenerlo en condiciones óptimas: "Está todo hecho un cristo". "Que alguien me explique en cuál es el problema en venir así a hacer deporte, que es a lo que venimos aquí", ha apostillado antes de decir que va con su toalla y que limpia de sudor la zona en la que trabaja.

Este vídeo es uno de los más vistos del día en la red social de Elon Musk con más de dos millones de impresiones y miles y miles de reacciones de todo tipo, los que apoyan su queja y los que no.