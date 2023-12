Santi Rivero: "Ayuso cree que todos los que no pensamos como ella somos sus enemigos"

La reforma con la que Isabel Díaz Ayuso ha recortado algunos derechos las leyes LGTBI y trans de la Comunidad de Madrid ha obligado a los partidos de la oposición a tratar de hacerle frente desde las instituciones. Es el caso de Santi Rivero (El Repilado, Huelva, 1988), secretario de Diversidad y Movimientos Sociales del PSOE de Madrid, que llevó dichos cambios hace unos días al Parlamento Europeo.

El diputado socialista en la Asamblea de Madrid tacha de "innecesarias" las reformas del Gobierno autonómico de dos leyes que "hasta la fecha han funcionado perfectamente". Cree que es el ejemplo de "la guerra cultural que Ayuso le ha comprado a la ultraderecha para captar ese voto de Vox".

Santi Rivero asegura que Ayuso "cree que todos los que no pensamos como ella somos sus enemigos" y considera que "algo ha tenido que cambiar" en ella. "Es la influencia de los discursos de odio de Vox que está calando en el PP", asegura.

Ayuso consumó hace unas semanas el recorte en las leyes trans y LGTBI con el apoyo de Vox. ¿Qué piensa tras ver los pasos que ha adoptado?

Son dos reformas totalmente innecesarias. Ayuso gobierna con mayoría absoluta. No tiene la necesidad de reformar dos leyes que hasta la fecha han funcionado perfectamente, en lo que se ha aplicado directamente y en lo poquito que han desarrollado. Creo que forma parte de la guerra cultural que Ayuso le ha comprado a la ultraderecha para captar ese voto de Vox y acabar con Vox para seguir teniendo mayorías absolutas.

Si ves la reforma, lo que ataca son temas de guerra cultural... Educación, cultura, memoria histórica. La ley no era una ley ideológica, era para proteger a las personas LGTBI. La que hace una ley profundamente ideológica y antigua es la señora Ayuso.

Luego excusan esos cambios con que los derechos de los colectivos ya vienen en la Constitución…

Si todo está la Constitución, ¿para qué tenemos leyes? La Constitución es un texto marco, como cualquier otra, que lo que hacen es sentar unas bases que las leyes tienen que desarrollar. Vivimos en un Estado compuesto y cada administración tiene sus propias competencias. Esta ley lo que venía a desarrollar era la competencia que tiene la Comunidad de Madrid en materia de derechos LGTBI y trans. La Constitución es un marco, pero no te dice como desarrollar esos derechos que consagra.

Y ahora lo habéis llevado el recorte al Parlamento Europeo…

Hemos hecho una ronda de reuniones con personas del grupo socialista en el Parlamento Europeo para trasladar el calado de esta reforma. Luego también nos reunimos con INGA, que es la organización europea de derechos LGTBI, que están trabajando en visibilizar el tema y mandarle una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Y luego, dos reuniones importantes. Una con Juan Fernando López Aguilar, que es el presidente de la Comisión de Libertades, que estamos viendo cómo podemos articular algún tipo de iniciativa para que se hable de este tema y luego otra con Mark Angel, vicepresidente del Parlamento Europeo, diputado socialista por Luxemburgo y presidente del Intergrupo LGTBI en el Parlamento. Su compromiso fue que van a trasladar a los diputados la cuestión que está pasando en España, para dar un tirón de orejas al PP español.

Desde los colectivos, ya han pedido a los partidos de la oposición que traten de recurrir esta reforma.

Nosotros tuvimos una reunión hace unas semanas y nos demandaban que nosotros hiciéramos uso de todas las herramientas que teníamos para parar esa reforma. Una de las herramientas que tenemos es que no sólo estamos en la Asamblea de Madrid, sino que tenemos un partido hermano en Europa y, además, con temas muy sensibles. Hemos sido pioneros a la hora de imponer sanciones a países que restringen los derechos LGTBI en Europa.

¿Por qué crees que Ayuso ha dado este paso?

Como te decía antes, creo que intenta establecer una guerra cultural que acabe con todo lo que ella considera que son sus enemigos. Para Ayuso todos los que no pensamos como ella somos sus enemigos. Es curioso porque hace siete años, cuando debatíamos la ley LGTBI, era el propio PP el que alababa la labor de los colectivos y, sin embargo, ahora, en su discurso parece que es como si se comieran niños.

De hecho, hay un tuit suyo de hace unos años en el que respondía a Carla Toscano (Vox) defendiendo al colectivo trans…

Efectivamente. Yo creo que algo ha tenido que cambiar en la presidenta o en su equipo para pasar de ser una defensora de los derechos LGTBI, a ser la impulsora del primer recorte que se va a vivir en esta materia en España, en democracia. Es la influencia de los discursos de odio de Vox que está calando en el PP.

Las estadísticas de intento de suicido d niños trans, d maltrato y acoso, nos obligan a tratar esto desde el respeto en el aula. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 10, 2016

Hablando del papel político. ¿Crees que la salida de Mónica García, nueva ministra de Sanidad, puede beneficiar a Juan Lobato?

Creo que, independientemente de quién lidere Más Madrid. Yo no soy de entrar en los procesos de otros partidos. En el PSOE, y eso Juan Lobato lo está haciendo muy bien, estamos centrando nuestra oposición en lo que creemos que es importante para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. A nivel de formas, el hecho de que Juan sea una persona que no insulta y responde desde la educación, creo que marca un perfil que va a ser muy atractivo para mucha gente que está harta del insulto y de la descalificación.

Más allá de lo que haga Más Madrid, que yo le deseo mucha suerte a Manuela (Bergerot), además tengo relación personal con ella, creo que Juan tiene que seguir con el camino que lleva, trabajar no sólo en Madrid ciudad, sino en el resto de los pueblos y no vamos a ocupar un espacio en la oposición. Si seguimos trabajando así ocuparemos el espacio del Gobierno.

Santi Rivero y Juan Lobato. CEDIDA POR SANTI RIVERO

Y no es algo fácil, porque ya hemos visto insultos graves, como el de Ayuso contra Pedro Sánchez. ¿Cómo ves que hayan hecho un lema de ello?

Perder los nervios cuando te están insultando, es lo fácil. Lo difícil es rebatir esos insultos con argumentos, con propuestas y solvencia política. En eso, creo que nadie supera a Juan Lobato. Creo que todos nos podemos equivocar y creo que la presidenta se equivocó. La diferencia la marca en que cuando te equivocas, sabes pedir disculpas o no. Si lo hubiese hecho, lo hubiésemos entendido. Un calentón lo tiene cualquiera.

El problema es, cuando haces gala de la mala educación. La presidenta es presidenta de todos los madrileños y no está ahí como líder del PP. Hacer gala de insultar al presidente del Gobierno, demuestra mucho de cuál es la cultura política del PP de Ayuso. Esto ya lo hizo Rajoy y le fue mal. No ganaron esas elecciones (2008). Esto siembra un odio entre la población que yo creo que no es ni útil ni sano dentro de la convivencia pacífica que debemos tener personas que pensamos diferente.

Una tensión que se ha visto de primera mano frente a algunas sedes del PSOE, como ha pasado en Ferraz.

Todo el mundo tiene derecho a manifestarse de manera pacífica por lo que consideren oportuno. Hacerlo frente a la sede de un partido de manera constante y que, además, salga una expresidenta de la Comunidad de Madrid, te da pistas de lo que te decía antes. De que el PP quiere romper con la convivencia. Pero esta estrategia no es nueva. En la época de Zapatero, recogieron firmas contra el Estatut, sacaron a media España a la calle a manifestarse contra el matrimonio igualitario, contra el aborto.

Cuando no tienen el Gobierno, como consideran que el poder es suyo, independientemente de los resultados electorales, hacen galas de las armas más destructivas, que es lo que hemos visto en Ferraz. Gentes profundamente fascistas, no lo digo yo, lo dicen sus banderas y sus gestos que gritan contra las personas migrantes, LGTBI, que faltan el respeto a las mujeres y cuando esto no se condena desde el PP, acabas siendo cómplice. Frente al odio no te puedes poner de lado. O te pones en frente o estás en el mismo sitio.