La seria advertencia de la autora de 'El cuento de la criada' sobre lo que podríamos llegar a ver

Margaret Atwood, conocida por ser la autora de El cuento de la criada, ha avisado en una entrevista en El País del futuro que le puede esperar a Estados Unidos.

Preguntada sobre si ha visto "trazas totalitarias" en ese país, la escritora subraya que "una de las señales es cuando el poder ejecutivo y el judicial se funden", "cuando quienes crean las leyes, las hacen cumplir y las interpretan son los mismos".

"Así, nadie hace responsable al tirano. Ahora lo sabemos: Donald Trump estaba intentando hacer eso con el Departamento de Justicia", afirma antes de ser cuestionada sobre si está de acuerdo con que Estados Unidos podría estar asomándose a una guerra civil.

"No de momento, pero no lo descarto: lo han hecho antes. No será un conflicto tan claramente separado como el primero. No será Sur contra Norte. La democracia americana está en peligro", advierte.

Atwood es vista de forma recurrente como una autora profética, por eso es habitual que en las entrevistas se le pregunte por cómo ve el futuro. Hace justo un año, en una entrevista con El Intermedio, declaró: "La esperanza en el futuro es algo con lo que vienen los seres humanos, es parte de nuestra caja de herramientas como humanos".

"Parece que pudiera ver el futuro, pero eso es solo porque soy mayor", dijo entonces antes de matizar que ella "solo estaba viendo cómo se desarrollaban las cosas": "No tengo una bola de cristal y no hay un solo futuro posible. Hay muchas posibilidades de futuros, dependen de cómo actuemos ahora".