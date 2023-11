Sira Rego, el futuro de IU en la coalición que estrena el Ministerio de Juventud e Infancia

El pasado mes de junio, la militancia de Izquierda Unida (IU) amaneció con la noticia de que el nombre de su máximo responsable, el coordinador federal y quien ha venido ocupando el cargo de ministro de Consumo en la coalición progresista, Alberto Garzón, no estaría impreso en las papeletas de Sumar el 23-J. Daba un paso atrás para que otros diesen un paso adelante y se vislumbraba ya en el horizonte un cambio de ciclo político en la organización que ha sido una pieza clave en la unidad de la izquierda -a la izquierda del PSOE, claro-. Bien, ese futuro ya tiene nombre propio, al menos en el Consejo de Ministros: Sira Rego.

La eurodiputada del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (Left) e integrante en la dirección federal de IU estrenará una cartera inédita en la democracia española, al ponerse al frente del nuevo Ministerio de Juventud e Infancia. Precisamente, esta es la sorpresa con la que llega su nombramiento, puesto que la Colegiada Federal de IU ya la había designado el pasado martes como su elección para ponerse a las riendas de un ministerio, en caso de que se lograse cuota para dicha organización integrada en Sumar, en las negociaciones con el PSOE.

Precisamente, la decisión de que Sira Abad Rego (Valencia, 1973) se convirtiese en la gran baza de IU para la futura coalición vino precedida de otro importante anuncio de Alberto Garzón, el pasado viernes. "No solo cederé el testigo dentro del Consejo de Ministros, sino que también cesaré mi responsabilidad como coordinador de Izquierda Unida", anunciaba en una carta a la militancia, completando la "hoja de ruta" emprendida en verano. No solo se deberá renovar el espacio de IU en el Gobierno, también su liderazgo al máximo nivel. De momento, ese proceso no tiene fecha -la última renovación fue en 2021-, pero Rego es considerada como una de las personas más próximas a Garzón.

Sira Rego está considerada como una de las personas más próximas al excoordinador federal de IU Alberto Garzón. Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

La nutricionista que se labró una trayectoria social y reivindicativa desde Rivas a Europa

En sintonía con el perfil del portavoz de Sumar, un Ernest Urtasun al que Yolanda Díaz fue a reclutar al Europarlamento, Rego ha tenido un papel clave en Europa y en las filas su grupo. Tanto que llegó a ser la candidata de Left para presidir la Eurocámara. Quizás, en la argumentación de este frente político esté una de las mejores cartas de presentación de la nueva ministra.

"Representa a los pueblos de la periferia y la subalternidad que ha impuesto el modelo de integración europeo" y la "profunda tradición antifascista de la izquierda europea en un momento crítico [2019]", recordando su procedencia española como aval de lucha feminista o "uno de los países donde la movilización feminista está teniendo más impacto".

Quien había ocupado el segundo puesto en la lista de Unidas Podemos para las europeas, fue presentada como representante de una candidatura destinada a luchar contra el "ascenso de la extrema derecha y su guerra contra los derechos humanos y la crisis ecosocial" con la siguiente hoja de ruta: "Feminismo, ambientalismo, servicios públicos, estado del bienestar y empleo de calidad". Y una buena dosis de antifascismo, por supuesto.

El papel de Sira Rego sobre el parqué comunitario le ha llevado a ocupar en esta novena legislatura la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE), pero también la Delegación en la Asamblea Parlamentaria de Asociación UE-Reino Unido (D-UK) o la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central (DCAM). Además, forma parte de una garantía de aquellos que han pisado algo más allá de la moqueta de las sedes europarlamentarias.

Rego forma parte de la Comisión de Peticiones, órgano desde el que se da respuesta a uno de los derechos básicos de la UE, el que permite que cualquier ciudadano se dirija al Parlamento y este después "compruebe sobre el terreno la forma en que se aplica la legislación europea y hasta qué punto las instituciones europeas responden a las inquietudes que a usted se le plantean". Esa es la definición de la propia UE, pero se traduce básicamente en conocer las necesidades de la gente y resolver sus problemas.

De esas tareas, vemos ahora citas pasadas que explican en parte la apuesta por Juventud e Infancia, por ejemplo, este encuentro con la fundación ANAR. No obstante, el pasado de Rego no se reduce solo al salto europeo. Antes se curtió en uno de los mayores feudos de IU y estandarte de sus políticas sociales en la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de la mano del icónico exalcalde Pedro del Cura. Esta licenciada en Nutrición y Dietética que había desempeñado proyectos de soberanía alimentaria en una cooperativa, integró la lista de IU en 2015 y acabó convirtiéndose en la teniente de alcalde.

Durante su etapa en la política municipal, se hizo cargo de las áreas de Vivienda, Sostenibilidad Ambiental, Parques y Jardines, Movilidad Urbana y Transporte y Seguridad Ciudadana. Sin embargo tuvo un buen referente y maestro en Del Cura, quien entró en IU a los 19 años y pasó a ocuparse del área de Juventud. En 2003, ya siendo edil, pasó a hacerse cargo de la Concejalía de Infancia y Juventud. Desde 2015 a 2019, Rego estuvo a su lado empapándose de sus políticas.

Sira Rego, durante una intervención en el Parlamento Europeo (Estrasburgo, Francia). Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images

Carné del PCE, pero también de Ecologistas en Acción y CCOO: con pasado vinculado a Palestina (y su causa)

Sira Rego procede de la tradición del Partido Comunista de España (PCE), la organización mayoritaria en IU, pero no es el único carné político con el que cuenta en su haber. También es afiliada de Ecologistas en Acción y de Comisiones Obreras (CCOO).

Desde que se ha ido conformando el puzle de Sumar, se ha visto a Sira Rego en numerosos actos, arropando a los principales representantes de la alianza de izquierdas y formaciones progresistas, codo con codo con Yolanda Díaz. Su presencia ha sido habitual en varias campañas electorales, desde la de las municipales y autonómicas del 28-M hasta el cierre de la de las generales del 23-J.

"Detesto la violencia. Soy una convencida de la Paz y de la palabra" Sira Rego

Además, al igual que el resto de sus compañeros de IU, la causa palestina y la lucha de ese pueblo han formado parte de su ADN político. En su caso, prácticamente desde la infancia, puesto que pasó parte de ella en Jerusalén. Ella mismo lo explicó en un hilo de X -red social antes conocida como Twitter- de octubre en el que mostró varias imágenes. "Lo que se ve al fondo de esta foto es mi ciudad rodeada por el muro israelí que prevé eliminar parte de una escuela", reza la primera publicación.

"Somos parte de Jerusalén pero mis hermanos ahora no pueden entrar en Jerusalén", explicaba en otro mensaje, recordando cómo "de pequeña, cuando cogía el bus, llegaba enseguida. Ahora mi familia tiene prohibida la entrada", y subrayando que "detesto la violencia. Soy una convencida de la Paz y de la palabra". Otra buena carta de presentación para quien asume una de las tareas más complicadas, también en España, velar y garantizar una infancia y juventud dignas y justas.