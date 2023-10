Tellado (PP) insiste en defender al acosador de Óscar Puente pese a ser detenido por coacciones

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha aseverado que la detención de Lucas Burgueño, el psicólogo vallisoletano que increpó en el AVE al exalcalde de Valladolid y actual diputado del PSOE, Óscar Puente, por presuntamente increpar a la compañera de piso de su pareja, "no prejuzga" lo ocurrido entre Puente y Burgueño, insistiendo en que el diputado socialista "no fue víctima de ninguna agresión".

Así se ha pronunciado Tellado este martes, a preguntas de los medios en Toledo, donde ha reiterado que "todos hemos podido ver las imágenes de aquel encuentro", afirmando que en dichas imágenes él no ha detectado "ninguna violencia física ni verbal".

"Intentó un abuso de poder parando un tren durante media hora porque se empeñó en que un pasajero de ese tren debía bajarse y, no contento con la intervención de la interventora del ferrocarril, requirió la presencia de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha recordado Tellado.

En este punto, ha comentado que en aquel momento recriminó "el comportamiento del PSOE, recurriendo a la violencia verbal de Óscar Puente en la sesión de investidura --de Alberto Núñez Feijóo-- y física, que le costó el puesto a un concejal del Ayuntamiento de Madrid".

"Lo que ha sucedido hoy no puedo opinarlo, no lo conozco, pero en cualquier caso no prejuzga lo que haya sucedido en ese tren, que todos hemos podido ver a través de unas imágenes. Óscar Puente es un ciudadano normal como somos todos y creer que un diputado goza de un estatus superior es no entender a qué nos dedicamos", ha finalizado.