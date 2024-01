Tensión en Canal Red: apartan a Sergio Gregori por sus críticas a la televisión de Pablo Iglesias

Incendio en Canal Red. La televisión de Pablo Iglesias ha decidido este lunes apartar del programa El Tablero a Sergio Gregori, periodista que ha ejercido hasta ahora como director y presentador de este espacio que se emite de lunes a viernes por la mañana.

La decisión ha sido tomada después de que Gregori, también cofundador de la cadena, compartiera la semana pasada en sus redes sociales unas declaraciones de Juan Carlos Monedero en El Mundo, en las que el exdirigente de Podemos criticaba la deriva ideológica del proyecto televisivo de Iglesias.

"Canal Red es un órgano muy podemita y eso no es bueno ni para Canal Red ni para Podemos. No es bueno para Canal Red porque circunscribe mucho su influencia y no es bueno para Podemos porque no termina de liberarse de esa contundente opinión de convencidos que expresa siempre", aseguraba Monedero en dicha entrevista. Además, añadía: “O compartes 100% lo que ahí se expresa o te conviertes en sospechoso. Un tipo como Jiménez Losantos habla a la derecha, no habla al PP. Canal Red tiene que despodemizarse. Y Podemos tiene que descanalizarse”.

Gregori difundió ambas reflexiones en su cuenta oficial de X, antes Twitter, lo que generó la semana pasada un gran revuelo interno. Fuentes cercanas a la cadena aseguran que el clima en la redacción se ha vuelto "irrespirable" y que algunos de los trabajadores más leales a Iglesias afearon abiertamente al periodista su postura en redes sociales.

Según ha podido saber El HuffPost, la dirección de Canal Red ha decidido apartar provisionalmente a Gregori del programa hasta tomar una decisión final sobre su futuro en la cadena. De ahí que este lunes no se le haya visto presentado el programa, como venía siendo habitual esta temporada. "La vida siempre te puede sorprender", se ha limitado a decir el periodista en redes sociales.

Laura Arroyo, su sustituta hoy, no ha hecho mención directa a la ausencia de su compañero, pero sí ha comenzado el programa advirtiendo de que la audiencia de Canal Red se merece "un respeto". "Siempre hemos dejado claro que queremos trabajar con rigor, pero no somos neutrales. Tenemos una línea editorial que gustará más o menos, pero que es la nuestra. Estamos encantadas de que haya voces diversas y de dar voz a quien casi nunca la tiene. Sin embargo, no vamos a aceptar que se ataque a lo que representa Canal Red ni a los compañeros y compañeras que con mucho esfuerzo y militancia sacan este proyecto adelante", ha dicho de forma breve antes de dar paso a los asuntos de actualidad.

Discrepancias desde el primer programa

Las relaciones entre Sergio Gregori y Canal Red no son buenas desde hace meses pese a que el periodista fue una pieza clave en la génesis del proyecto televisivo de Pablo Iglesias. Según han publicado medios como El Español o El Plural, y ha podido confirmar El HuffPost, la productora de Gregori, FurorTV, tomó un papel activo y muy protagonista en la creación del canal.

Además, Iglesias confío en él para la dirección de un programa matinal que pudiera competir de tú a tú con Al Rojo Vivo, de LaSexta. Así nació El Tablero, "un espacio combativo, escolado hacia Podemos, pero con un matiz periodístico crucial", según los planteamientos iniciales. Incluso, se invitó a personas del entorno de Más Madrid, IU o de Sumar para participar en él de manera habitual como colaboradores o tertulianos.

Sin embargo, pronto empezaron las discrepancias entre el proyecto plural de Gregori y el de Iglesias. En uno de los primeros programas, cuando se informaba sobre la posibilidad de que hubiera primarias en Sumar, Gregori contó a la audiencia que IU estaba a favor de que se celebraran estas primarias. Pero en un rótulo del programa informaba de lo contrario. Una contradicción que confundió a la audiencia y que enfadó al partido de Alberto Garzón.

No fue una excepción. Conforme la guerra política entre Podemos y Sumar iba a más, los rótulos que se podían leer en el programa se volvían también cada vez más duros, e incluso llegaron a atacar directamente a los tertulianos del entorno de Más Madrid o Sumar invitados al espacio. Por otro lado, según fuentes del canal, algunos jefes de prensa de dirigentes de Podemos se quejaban de las "duras" entrevistas que hacía Gregori cuando acudían al programa.

Todo se rompe, sin embargo, cuando el periodista decidió acudir a la puesta de largo en Sumar en Magariños. Fue entonces cuando empezaron "las sospechas y los cuchicheos", señala una fuente del programa. Esta situación llevó en septiembre a la dirección de Canal Red a rebajar el papel de Gregori en El Tablero hasta dejarlo como presentador sólo dos días a la semana. Le sustituyeron dos miembros de Podemos: Dina Bousselham y Laura Arroyo. Al dejar la dirección, también perdió el control de la escaleta y de los colaboradores que participaban en la tertulia.

La semana pasada, ante las críticas internas por la difusión de las palabras de Monedero, Gregori escribió en sus redes sociales: "Algunos cofundamos Canal Red creyendo que romper el bloque de poder mediático estaría por encima de la pugna partidista en la irrelevancia de un espacio político marginal. Que nadie se confunda: no tenemos precio. No nos compran ni con un acta de diputado ni con un plató". Unas declaraciones que también hizo en el programa del pasado miércoles, el último en el que ha ejercido como presentador.

Al margen de las palabras de este lunes de Arroyo en el programa, Canal Red guarda silencio sobre las desavenencias claras con uno de sus periodistas más importantes. El HuffPost se ha puesto en contacto con la gerencia de la cadena para conocer su punto de vista o dar explicaciones sobre la guerra interna que se vive dentro de la redacción, pero no habido por el momento respuesta.