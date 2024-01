Rita Maestre ve decir a Ayuso que "la gente prefiere no trabajar" y no tarda en acordarse de alguien

Ayuso vuelve a sembrar la polémica. La presidenta de la Comunidad de Madrid lamentó este martes que muchos sectores profesionales se están quedando actualmente "sin mano de obra" porque "la gente prefiere no trabajar".

En un desayuno organizado por Europa Press, la líder madrileña pidió de forma expresa que los jóvenes "no caigan en el desánimo y en los mensajes del 'tú no trabajes' porque "es casi más rentable, muchas veces, no hacerlo que hacerlo". "Eso es nefasto para la economía y además en un mensaje nefasto para los jóvenes", afirmó.

En este sentido, Ayuso advirtió a las generaciones más jóvenes de que el mundo que viene "es cambiante, con unas reglas de juego distintas". "Países que juntan el comunismo y el capitalismo donde no entienden de vacaciones. Se van a ver en un mundo muy competitivo", dijo.

Las palabras de Ayuso en dicho foro generaron un gran revuelo en redes sociales. Muchos usuarios de Twitter, por ejemplo, no dudaron en criticar a la presidenta madrileña por esas palabras. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, no se mordió la lengua y escribió en su cuenta oficial: "Supongo que lo dice por Toni Cantó". Un tuit que ya suma en apenas unas horas más de 400 retuits y 2.000 me gusta.

El exdiputado de UPyD y Cs fue elegido a dedo por Ayuso para ocupar la nombrada Oficina del Español, con un sueldo anual de 75.084 euros brutos. Un año después, el político y actor abandonó su puesto para presentar un programa de televisión en 7NN. Muchos medios criticaron el poco trabajo desarrollado por Cantó en dicha oficina. "Sólo dos convenios firmados y sin apenas legado", señalaba Eldiario.es a modo de resumen.

Hace apenas dos semanas, el programa de Antena 3 "Espejo Público", presentado por Susanna Griso, anunciaba el 'fichaje' de Toni Cantó para su tertulia política.