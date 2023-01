Risto Mejide se las tiene con un eurodiputado del PP en pleno directo: "Debo estar mal del oido"

Risto Mejide ha tenido un encontronazo en Todo es mentira con el eurodiputado del PP Pablo Arias a cuenta de unas declaraciones de éste en el Parlamento Europeo sobre los afectados por las obras del Metro de San Fernando de Henares.

Arias afirmó que Europa no tiene competencias para tratar el tema que afecta a más de 50 familias que han sido desalojados de sus casas por las obras en la línea 7B de Metro y que buscar soluciones y no culpables a los vecinos: "Siéntense con la Comunidad de Madrid para que entre todos se pueda buscar una solución definitiva pero no vengan aquí como si fuera esto un ring, a hacer de mamporreros para empezar una campaña electoral que es municipal y que es regional y por tanto, nada tiene que ver con esto".

Ya en directo, Arias ha afirmado que lo de "mamporreros" no iba por los afectados y que iba por los diputados que les aconsejaron llevar el asunto a Europa porque no tiene competencias para tratar esa cuestión.

"¿Si no está diciendo mamporreros a los vecinos por qué les dice que se sienten con la Comunidad de Madrid?", ha preguntado Risto. "Yo lo que digo que las partes que estaban representadas en el debate se deben de sentar", ha señalado antes de que el presentador le interrumpiese. "No, dice usted siéntense con la Comunidad de Madrid y solucionen este problema", ha apostillado el presentador.

Ha afirmado el eurodiputado que ha entrado en directo para responder a preguntas y no para hacer matizaciones sobre sus palabras. "Matizaciones no, lo que no voy a permitir es que cambie las palabras que acabamos de escuchar", ha comentado Risto.

El eurodiputado ha instado al presentador a poner el vídeo entero y no un corte para ver realmente a quién se refería: "Yo no tengo ningún problema en que usted tenga una percepción que no es la realidad".

"La percepción que yo no tengo... es que voy a pedir el vídeo otra vez. Usted le ha dicho a alguien, que dice que son los asesores, que se sienten con la Comunidad de Madrid", ha afirmado Risto, que ha vuelto a poner el vídeo con las palabras del eurodiputado.

Risto le ha vuelto a preguntar por lo mismo y el eurodiputado ha vuelto a decir lo mismo que en su anterior respuesta. "Pues yo debo estar mal del oido", ha dicho el presentador. El dirigente del PP ha señalado que él no está mirando a los peticionarios y que está mirando a los políticos de Podemos y PSOE: "Yo le digo qué es lo que dije y a quién se lo dije y no tengo más que añadir".

El eurodiputado ha pedido que no se tergiversen sus palabras y ha insistido en que se busquen soluciones y no culpables: "Durante 15 años no se ha metido una petición en el Parlamento Europeo y se mete tres meses antes de unas elecciones. Eso es simplemente lo que intenté trasladar ayer".

Sobre si está insinuando que los vecinos tienen interés electoral Arias ha dicho que eso lo está insinuando Risto y no él.

Finalmente, el presentador ha despedido al eurodiputado después de una discusión sobre quién ejecutó las obras. "Señor Arias, no nos interesa nada más que nos tenga que contar, la verdad. Muchas gracias", ha finiquitado Risto. "Muchas gracias, muy amables", ha dicho el eurodiputado.